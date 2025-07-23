「キャプテンハーロック 次元航海」より「三番艦[改]強攻型」のプラモが出荷開始ハーロックとトチローの特製アクスタ付き
【「キャプテンハーロック 次元航海」宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型 w/アクリルスタンドフィギュア】 7月23日 出荷開始 価格：6,820円
(C)松本零士/零時社・東映アニメーション
ハセガワは、プラモデル「『キャプテンハーロック 次元航海』 宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型 w/アクリルスタンドフィギュア」の出荷を7月23日に開始する。価格は6,820円。
本商品は、「キャプテンハーロック 次元航海」（原作：松本零士氏、漫画：嶋星光壱氏）より、三番艦[改]強攻型をキット化したもの。ハーロックとトチローの特製アクリルスタンドが付属する。
本艦は、三連装主砲塔を1基増設し、コーンタイプの大型エンジンノズルを搭載したガンメタルカラーの強化型で、ドクロパーツは次元航海版がセットされている。ドクロとラム部品はつや消し銀メッキ仕様で展示用スタンドが付属する。
(C)松本零士/零時社・東映アニメーション
(C)松本零士/零時社・嶋星光壱（秋田書店）2015
※発売日は流通により前後する場合があります。