プレステ30周年記念モデル「PS5 デジタル・エディション」など3製品の予約受付が本日7月23日より開始
【PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション 3製品追加販売】 7月23日 予約受付開始 9月9日～順次発売予定 価格： PlayStation 5 デジタル・エディション 79,980円 DualSense ワイヤレスコントローラー 11,980円 PlayStation Portal リモートプレーヤー 37,980円
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」より「PlayStation 5 デジタル・エディション」、「DualSense ワイヤレスコントローラー」、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の予約受付を本日7月23日より開始する。なお3製品は、数量限定で9月9日から順次販売される。
「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」は、初代「プレイステーション」の発売から30年を記念し、2024年11月21日に発売されたPS5と周辺機器の特別モデル。今回追加販売されることとなった。
「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」
価格：79,980円
プレイステーション誕生30周年を記念した特別バージョンのPS5 デジタル・エディション。セットに同梱された限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラーとともにゲームを楽しめる。
「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：11,980円
初代「プレイステーション」の“あの”配色が施されたPS5コントローラー。
「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：37,980円
初代「プレイステーション」の思い出を彷彿させるデザインを採用した限定のPlayStation Portal リモートプレーヤー。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.