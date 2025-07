【「壇蜜」1巻】 7月23日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「壇蜜」の1巻を7月23日に発売する。価格は792円。

本作は「東京都北区赤羽」で知られる漫画家・清野とおる氏が、妻であるタレント・壇蜜さんとの結婚生活を描いたノンフィクション作品。

交際のきっかけや家族との交流や、スリリングな日常の出来事などが描き出されている。

また単行本限定企画として、2人による初の「夫婦対談」、三木大雲和尚による壇蜜宅訪問が実施されており、描き下ろしマンガや未公開写真も収録されている。

【「壇蜜」1巻あらすじ】

「誰もが知る超有名タレントと、知る人ぞ知るマイナーサブカル漫画家…

本来、混ざり合わない水と油のような僕らが、

なぜ「夫婦」をやっているのか…」

2019年に日本中を震撼させた結婚劇からさかのぼること2年、二人は交際を開始した。

そのとき、どんな磁場異常が生じたのか。

交際相手の家族といかなる情緒で交流したのか。

日常生活はどこまでスリリングなのか。

人間関係において発生する怪事件や戦慄や哀歓を描き尽くしてきた名匠、清野とおるが初めて正面から「夫婦」に挑んだ結果は……とんでもないことになってしまった!

「モーニング」で大反響月イチ連載中、大型ノンフィクション連載がついに単行本化!

