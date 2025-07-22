2¿Í¤Ç128ºÐ¤ÎàÅ·¹ñ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¥¢¥¤¥É¥ëá¤¬¡ÖÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¿¤Á¤È¶¦±é¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡¢Æ±À¤Âå¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¤â¤â¥¯¥í¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤é¤È¶¦±é
¡¡2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ128ºÐ¤ÎàÅ·¹ñ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ömyun¤Èyayo¡Á¡×¤¬¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ(¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z)¤éÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Î¥º§¤ä»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ7Ç¯¡£Æ±À¤Âå¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢9·î7Æü¤ËZepp Haneda(Åìµþ)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ëÄ¶ÁªÈ´¤é¤¤¤Ö¡Á»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¯¾¼ÏÂ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Á¡×¡£º´¡¹ÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÜËÜ²ÂÎÓ¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤«¤é¿¿»³¤ê¤«¤È°ÂËÜºÌ²Ö¤¬½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡myun(64)¤ÏÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£¼ã¤¤º¢¡¢ºî¶Ê²È¤Î¸ÎÊ¿Èø¾»¹¸¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¡Ö±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì´¸«¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¡£°úÂà¤·¤Æ·ëº§¡¢½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡yayo(64)¤ÏÅìµþ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡£¹ç¾§¤¬¹¥¤¤Ç¡Ö¥Ï¥â¤ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£myun¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¼¼Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¡£2¿Í¤Ê¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤Èmyun¤¬Í¶¤Ã¤Æ2012Ç¯¤Ë¥Ç¥å¥ª¤ò·ëÀ®¡£¥é¥¤¥Ö¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢18Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡¡¡Á¤¢¤Îº¢¤Î¤È¤¤á¤¡Á¡×(ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢)¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡7·î13Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Ö¤»¡×(»°ÌÚÀ»»Ò)¡Ö¹¥¤¤è¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×(¥¶¡¦¥ê¥ê¡¼¥º)¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÈà¤Ïº¸¤¤¡×(ËãµÖ¤á¤°¤ß)¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×(¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼)¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×(¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º)¤Ê¤É¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥³¥¤Î¤º¤Ã¤ÈÀè¤Þ¤Ç
¡¡Î¥º§¤â·Ð¸³¤·¤¿2¿Í¡£»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¡¢À¸¤¤ëÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×¤È¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ï¥¢¥é¥«¥ó(´ÔÎñ)¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥é¥³¥(¸Å´õ)¤Î¤º¤Ã¤ÈÀè¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÆÃ·±¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ëÄ¶ÁªÈ´¤é¤¤¤Ö¡Á»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¯¾¼ÏÂ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Á¤Ï9·î7Æü¸á¸å4»þ³«±é(¸á¸å7»þ½ª±éÍ½Äê)¡£myun¤Èyayo¡Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï8·î8Æü¤«¤é¡£https://w.pia.jp/t/showa-idol/