TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥æ¥Í¥¹¥³¡á¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ã¦Âà¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¤¯°ä´¸¤Ë»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥æ¥Í¥¹¥³¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë2026Ç¯12·îËö¤Ç¤ÎÃ¦Âà·èÄê¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¿¼¤¯°ä´¸¤Ë»×¤¦¡£À¤³¦°ä»º¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅª¡×¤À¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¶µ°é¤ÈÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤Ë¤â¥æ¥Í¥¹¥³¤«¤éÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ï¡ÖÃ¦Âà¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤­¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹½Â¤²þ³×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ñ¶â¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤·¤Æ±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£