「ポケモンプレゼンツ 2025.7.22」発表まとめ！
ポケモンは、公式番組「Pokémon Presents 2025.7.22」を7月22日22時より配信した。
「ポケモンプレゼンツ」は、ポケモンの新情報を発表する配信番組。今回は10月16日発売予定である「Pokemon LEGENDS Z-A」や、ポケモンバトルをメインにした新タイトル「ポケモンチャンピオンズ」の新情報をはじめ、新作となるNintendo Switch/iOS/Android用ひらめきゲーム「ポケモンフレンズ」などが発表された。
本稿では、今回の「ポケモンプレゼンツ」で発表された新情報と、配信後に公開された新情報も含めてまとめている。
「Pokémon LEGENDS Z-A」
「ポケモンチャンピオンズ」
新作「ポケモンフレンズ」
「ポケパーク カントー」
「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」
「ポケモンスリープ」
「ポケモンカードゲーム」
8月1日から新シリーズ「ポケモンカードゲーム MEGA」が始動🔥- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
さまざまなメガシンカexのポケモンたちのSAR（スペシャルアートレア）が公開されました⚡
拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は8月1日発売🙌#ポケモンプレゼンツ #ポケカhttps://t.co/50xB2tc2LN pic.twitter.com/xKGN3T0vgO
「ポケモンユナイト」
#ポケモンユナイト 4周年記念⭐️- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
ラティアス・ラティオス参戦決定‼️
さらに、新モード「マルマインバレーボール」が
この放送終了後から開催💥
ぜひチェックしてみてください💁♀️#ポケモンプレゼンツ pic.twitter.com/sdxtj6Fbbo
パモ❗️- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
パモット‼️
パーモット⁉️⁉️
続報をお楽しみに⚡️#ポケモンプレゼンツ #ポケモンユナイト pic.twitter.com/C7CtJfwUXv
「ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～」
📣 #ポケまぜ 新情報❗️- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
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【五ツ星】ラプラス キャプテンが登場⭐️
＼
さらに、
🔹アローラニャース よくばりキャプテン
🔹ワニノコ わんぱくクルー
など、クルー風特別衣装のポケモンたちも続々登場⛴️🌊#ポケモンプレゼンツ pic.twitter.com/cGDhtnkk3o
「ポケモンマスターズ EX」
「新しい力でわからせてあげる！」- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
◤#ポケマスEX に
ゼイユ&ヤバソチャが参戦決定‼️◢
ヤバソチャはバトル中に
くさテラスタルになるようです🌱
7月29日15時から📣#ポケモンプレゼンツ pic.twitter.com/8WhfWYWSMu
「ポケモンGO」
「Pokémon GO Fest 2025：Max Finale」が- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
8月23日・24日に開催🎊
キョダイマックスポケモンが続々登場します💥
なんと、ムゲンダイナがグローバルで初登場‼️
このチャンスをお見逃しなく👀#ポケモンプレゼンツ #ポケモンGO pic.twitter.com/6VhoFY7UCd
「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」
＼もうすぐWCS❗️☀️／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
8月15日から、アメリカ・アナハイムで
「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」がいよいよ開催🥳
現地でのさまざまな新企画をはじめ、
今年もライブ配信を行うので、お楽しみに✨#ポケモンプレゼンツ #PokemonWorlds pic.twitter.com/aX8SH5pKaG
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