【Pokemon Presents（ポケモンプレゼンツ）】 7月22日22時～ 配信開始

　ポケモンは、公式番組「Pokémon Presents 2025.7.22」を7月22日22時より配信した。

　「ポケモンプレゼンツ」は、ポケモンの新情報を発表する配信番組。今回は10月16日発売予定である「Pokemon LEGENDS Z-A」や、ポケモンバトルをメインにした新タイトル「ポケモンチャンピオンズ」の新情報をはじめ、新作となるNintendo Switch/iOS/Android用ひらめきゲーム「ポケモンフレンズ」などが発表された。

　本稿では、今回の「ポケモンプレゼンツ」で発表された新情報と、配信後に公開された新情報も含めてまとめている。

「Pokémon LEGENDS Z-A」

「ポケモンチャンピオンズ」

新作「ポケモンフレンズ」

「ポケパーク カントー」

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」

「ポケモンスリープ」

「ポケモンカードゲーム」

「ポケモンユナイト」

「ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～」

「ポケモンマスターズ EX」

「ポケモンGO」

「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」

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