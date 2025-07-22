ÌÚ¸¶ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¼Ç¤°Õ¸þ¡¡¼«Ì±¡¢»²±¡Áª¸¡¾Ú¸å¤Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï22Æü¤ÎBS11ÈÖÁÈ¤Ç¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤Î¸¡¾Ú¤òÅÞ¤¬½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾å¤Ç¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ÏÌîÂÀÏºÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹ÂåÍý¤«¤é22Æü¤Ë¼É½¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢Î»¾µ¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï21ÆüÌë¤ÎBS¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÁªµóÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤Î¿È¤Î½è¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÁê¤Ï21Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£