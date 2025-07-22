「ポケモンチャンピオンズ」の新情報公開。個体値や性格の調整すらも可能なことが判明配信は2026年に
【Pokemon Presents 2025.7.22】 7月22日22時～ 配信
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、2026年に配信を予定しているNintendo Switch/Android/iOS用RPG「Pokemon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」の新情報を公開した。
今回は本作に関する新たな映像が公開。ポケモンバトルをベースにスカウトやトレーニングといった要素が存在し、ポケモンの育成に関しては「能力ポイント」という項目で個体値の調整や、「能力補正」として性格を変更することができる。
また、シングルバトルに加えダブルバトルも用意されていることが明らかになった。配信は2026年を予定している。【【公式】Pokemon Presents 2025.7.22】
◇━━━━━━━━━━━━━━◇- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 22, 2025
2026年配信予定
『Pokemon Champions』
ポケモンバトルをすべての人へ
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