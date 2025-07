山下達郎が、Netflixが株式会社ポケモンと共同で製作するストップモーションアニメーション、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソードの主題歌に「オノマトペISLAND」が決定したことを発表した。 『ポケモンコンシェルジュ』はポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル(声:のん)と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語。2023年の12月に1〜4話が配信され、話題を呼んだが、今回はそれに続く新エピソードとなり、9月4日よりNetflixにて世界独占配信される。 「オノマトペISLAND」は本作のために山下達郎が新たに書き下ろしをした楽曲で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーになっているという。『ポケモンコンシェルジュ』1話〜4話の主題歌は竹内まりやが担当し、「君の居場所 (Have a Good Time Here)」を書き下ろしていたが、竹内まりやからバトンを受け取る形で山下達郎が主題歌を担当。 本日解禁となった予告編では、ハルとコダック、おなじみの面々はもちろん、トドグラー、コリンク、レントラー、ウインディといった新たに登場する個性豊かなポケモンたちの生き生きとした様子や、波乱のドラマを感じさせるシーンが垣間見える。この予告編ではいち早く本楽曲「オノマトペISLAND」を楽しむことができるので、是非チェックをしてみてほしい。 https://www.youtube.com/watch?v=gdCtRpQhDDA ◆ ◆ ◆ ◾️山下達郎 コメントポケモンと、ドワーフスタジオのコラボを、Netflixで、という、素晴らしい企画に参加させていただき、ありがとうございました。1日に1チーム4秒、8チームでもやっと30秒という、とてつもない労力が費やされた映像に応えられるような作品をと、がんばって作りました。私にとってのポケモンのイメージは、オノマトペという一語に集約されます。不安な時代を少しでも明るく、という願いを込めて。 ◆ ◆ ◆ なお、山下達郎は今年デビュー50周年を迎えており、1983年〜1993年にかけて発売されたMOONレーベルのアルバム6作品をアナログ盤とカセットで再発売している。TATSURO YAMASHITA MOON VINYL COLLECTIONと名付けられたこのシリーズ、5月には『MELODIES』、6月には『BIG WAVE』がリリースされているが、いよいよ7月23日には『POCKET MUSIC』が発売となる。 『POCKET MUSIC』は1986年4月23日に発売された山下達郎通算8作目のオリジナルアルバムだ。レコーディング技術の進歩の中、デジタルレコーディング、コンピューターミュージックとの格闘から生み出された内向的で知的な作品が並ぶ高水準のポップアルバムになっているという。「風の回廊(コリドー)」、「土曜日の恋人」、「THE WAR SONG」など山下達郎の代表曲を収録。今回の再発のアナログ盤は180g重量盤の1枚組、2025年最新ヴァイナルカッティングの完全生産限定盤となる。 ◾️Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソードが9月4日(木)より世界独占配信 監督:小川育(ドワーフ)脚本:土城温美 コンセプトアート/キャラクターデザイン:上杉忠弘 制作:ドワーフスタジオ (株)FIELD MANAGEMENT EXPAND声の出演:のん(ハル)、ファイルーズあい(アリサ)、奥野瑛太(タイラ)、竹村叔子(ワタナベ)、町田啓太(ケント)、山路和弘(ダン) ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.Netflix作品ページ: http://netflix.com/pokemonconcierge ◾️『POCKET MUSIC』【完全生産限定】2025年7月23日(水)発売 アナログ盤:WPJL-10260 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10009 ¥3,410(税込)※1986年作品 土曜日の恋人ポケット・ミュージックMERMAID十字路メロディー、君の為にTHE WAR SONGシャンプームーンライトLADY BLUE風の回廊(コリドー) ▼購入https://tatsuroyamashita.lnk.to/mooncollection

