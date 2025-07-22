¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¡¡¸ø³«4Æü´Ö¤Ç¶½¼ý70²¯±ßÄ¶¤¨¡¡3¤Ä¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÇÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¹¹¿·
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¡¢3¤Ä¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÇÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2016Ç¯2·î¤«¤é2020Ç¯5·î¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¢£´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¸ø³«4Æü´Ö¤Ç500Ëü¿Í¤òÆÍÇË
7·î18Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷384Ëü3613¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ55²¯2429Ëü8500±ß¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¡¢ÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«½éÆü¤Î7·î18Æü¤ÎµÏ¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¡§115Ëü5637¿Í¡¡¶½¹Ô¼ýÆþ¡§16²¯4605Ëü4200±ß¡Ë¤Ï¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¤È¤·¤ÆÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£
7·î20Æü¤ÎµÏ¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¡§142Ëü1804¿Í¡¡¶½¹Ô¼ýÆþ¡§20²¯3782Ëü200±ß¡Ë¤Ï¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤È¤·¤ÆÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ê2020Ç¯10·î¸ø³«¡Ë¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤Î3¤Ä¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ê¤ª¡¢7·î18Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤¬516Ëü4348¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬73²¯1584Ëü6800±ß¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£