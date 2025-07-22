ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£³£·£²¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£³£·£²¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:33¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.850¡Ê-0.011¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.372¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.943¡Ê-0.001¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.608¡Ê-0.005¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.608¡Ê+0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.508¡Ê-0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.304¡Ê-0.018¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.511¡Ê-0.024¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:33¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.850¡Ê-0.011¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.372¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.943¡Ê-0.001¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.608¡Ê-0.005¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.608¡Ê+0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.508¡Ê-0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.304¡Ê-0.018¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.511¡Ê-0.024¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª