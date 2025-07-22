ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì40Ç¯¡¢JRÀçÂæ±Ø¹½Æâ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥Ï¥¦¥¹ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×ÊÄÅ¹¤Ø
JRÅìÆüËÜÅìËÌÁí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï7·î22Æü¡¢1985Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿JRÀçÂæ±Ø¹½Æâ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥Ï¥¦¥¹ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤òÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Ï8·î31Æü¡£
ÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤ä¿Í°÷ÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡×¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥Ï¥¦¥¹ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¸å¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥È¥ì¥ó¥¿ ÀçÂæ±ØÅ¹¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¾¦ÉÊ²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤ä¿Í°÷ÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡×¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥Ï¥¦¥¹ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¸å¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥È¥ì¥ó¥¿ ÀçÂæ±ØÅ¹¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¾¦ÉÊ²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£