Åð»£¤Ç¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¡¡Âçºå¡¦¿²²°Àî
¡¡ÂçºåÉÜËçÊý¿²²°Àî¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ï22Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î»äÅ´±Ø¹½Æâ¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿²²°Àî¾ÃËÉ½ð¤ÎÅÄÉú´²¹¬¾ÃËÉ»ÎÄ¹¡Ê51¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤ÏÆàÎÉ»Ô¤Î¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¹½Æâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Á°¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3Æü¤ËÆàÎÉ¸©ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤Ï2015Ç¯1·î¤Ë¤âÅð»£ÌÜÅª¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ää¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¹âÇî¾ÃËÉÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î¿®ÍÑ¤òÂç¤¤¯¼ºÄÆ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£