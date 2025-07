the telephonesが、恒例の対バンイベント<Disco Punk Night!!!>を2025年も開催することを発表した。 2024年と同様で3カ月連続で、会場はSpotify O-nestで開催される。サブタイトルは2025年も〜TOKYO Dance Night〜。2025年渋谷でテレフォンズがオーディエンスを踊らせる熱量高い夜になるだろう。 対バンのゲストに、音楽の親和性と確かな交流が必須のこのイベントシリーズ。2025年のゲスト陣は、BIGMAMA、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、avengers in sci-fiと、どの日も期待を裏切らない対バン相手になっているので、ぜひ足を運んでいただきたい。 ◾️<Disco Punk Night!!! 〜TOKYO Dance Night〜> 2025年10月5日(日)<Disco Punk Night!!! Vol.6 〜TOKYO Dance Night〜>会場:Spotify O-nest Open 17:30 / Start 18:00w/ BIGMAMA 2025年11月3日(月・祝)<Disco Punk Night!!! Vol.7 〜TOKYO Dance Night〜>会場:Spotify O-nest Open 17:30 / Start 18:00w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!! 2025年12月7日(日)<Disco Punk Night!!! Vol.8 〜TOKYO Dance Night〜>会場:Spotify O-nest Open 17:30 / Start 18:00w/ […]

