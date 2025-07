ICExが、7月23日にリリースする6thシングル「インストール」の発売を記念して、発売日当日に「ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ」にてスペシャルイベントを開催することを発表した。 ICExのパフォーマンスは18時よりスタート予定で、そのイベントの模様を21時からYouTubeライブで配信することが決定している。 そして、明日の0時には6thシングル「インストール」のデジタル配信がスタートする。表題曲「インストール」をはじめ、未公開の新曲「ALPHA」、TVドラマ『六月のタイムマシン』オープニング主題歌「青と白」、先日ICEx Fight!!で初披露されたばかりの「Jelly Beans」など個性豊かな4曲が収録されている。 なお、2025年1月・2月にはツアー<ICEx Second Concert Tour 2025 “ROUTE-8”>を開催。8月からメンバーの出身地をまわる、グループ最大規模のツアー<ICEx Third Concert Tour 2025 “BOKUNCHI”>の開催も決定している。 ◾️ICEx 6thシングル「インストール」発売記念スペシャルイベント <開催日時>2025年7月23日(水)18:00開演(集合17:30)※観覧フリー(購入者対象の優先エリアを設けます)優先エリア・特典会参加券配布時間 14:00- <イベント会場>ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/access/ 詳細:https://icex.jp/contents/963158 ◾️ニューシングル「インストール」2025年7月23日(水)発売予約:https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/install/ 通常盤(CDのみ) VICL-37786 / 税込\1,210(税抜\1,100) M1, インストール / M2, 青と白 初回限定盤A(CD+BD) VIZL-2457 / \3,300(税込) M1, インストール / M2, ALPHA [Blu-ray]ICExアウトドア 初回限定盤B(CD+BD) VIZL-2458 / \3,300(税込) M1, インストール / M2, Jelly Beans […]

