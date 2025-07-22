ÀÑ¤ß²Ù¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ä·úÃÛÇÑºà¤Ê¤É¤¬2¼ÖÀþ¤Ë¤ï¤¿¤ê»¶Íð¡¡²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Î¼óÅÔ¹âÂ®²£±©Àþ¾å¤ê¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾
²£ÉÍ»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®²£±©Àþ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÍî¤Á¤¿ÀÑ¤ß²Ù¤¬¼óÅÔ¹â¤Î2¼ÖÀþ¤Ë¤ï¤¿¤ê»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸á¸å2»þ20Ê¬²á¤®¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Î¼óÅÔ¹âÂ®²£±©Àþ¾å¤ê¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥×¤ä·úÃÛÇÑºà¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç°ì»þ¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£
¾å¤êÀþ¤Ï22Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¤â¸òÄÌµ¬À©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åì¿ÀÆàÀî¤òÀèÆ¬¤Ë1km¤Î½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×7·î22ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë