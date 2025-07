サンスター文具から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』デザインのショルダーストラップが登場。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮を、上質な雰囲気を醸し出すレピア織で表現。

スマートフォンやバッグと合わせたり、様々なシーンで活躍します☆

サンスター文具「ディズニー ツイステッドワンダーランド」ショルダーストラップ

© Disney

価格:各4,400円(税込) ※送料・手数料別途

予約受付開始日:2025年6月27日(金)13時 ※準備数に達し次第受付終了

年齢対象:15才以上

セット内容:本体 1個

サイズ:ストラップ紐長さ 約66cm〜約126cm(金具含まず)/紐幅 約3cm

種類:全7種

予約受付店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「サンスターステーショナリーストア」

商品詳細URL:https://p-bandai.jp/item/item-1000232048/

発売元:サンスター文具株式会社

サンスター文具から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮をそれぞれイメージしたショルダーストラップが登場。

「ハーツラビュル寮」「サバナクロー寮」「オクタヴィネル寮」「スカラビア寮」「ポムフィオーレ寮」「イグニハイド寮」「ディアソムニア寮」のキャラクターをイメージしたデザインをレピア織で表現しています。

© Disney

レピア織は、細かなモチーフや図柄もしっかりと表現できるのが特徴。

刺繍の立体感と織物のなめらかさが両立し、上質なファッション小物として存在感を発揮します。

© Disney

紐幅は、絵柄をじっくり堪能できる約3cm。

金具は上品なゴールドで、デザインの美しさを引き立てます。

© Disney

ストラップ紐の長さは約66cmから約126cmまで調整可能。

肩掛けから斜めがけまで対応できる長さで、お手持ちのスマートフォンやバッグなどのショルダーベルトとして使うことができます。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ハーツラビュル」

© Disney

ハートの女王の厳格な精神に基づく寮「ハーツラビュル寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

トランプの模様を取り入れ、

リドル・ローズハートエース・トラッポラデュース・スペードケイト・ダイヤモンドトレイ・クローバー

5人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「サバナクロー」

© Disney

百獣の王の不屈の精神に基づく寮「サバナクロー寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

アースカラーを基調に、

レオナ・キングスカラージャック・ハウルラギー・ブッチ

3人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「オクタヴィネル」

© Disney

海の魔女の慈悲の精神に基づく寮「オクタヴィネル寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

貝やヒトデ、泡など深海を思わせるモチーフを取り入れ、

アズール・アーシェングロットジェイド・リーチフロイド・リーチ

3人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「スカラビア」

© Disney

砂漠の魔術師の熟慮の精神に基づく寮「スカラビア寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

深紅を基調に

カリム・アルアジームジャミル・バイパー

2人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ポムフィオーレ」

© Disney

美しき女王の奮励の精神に基づく寮「ポムフィオーレ寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

気品のある青を基調に

ヴィル・シェーンハイトエペル・フェルミエルーク・ハント

3人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「イグニハイド」

© Disney

死者の国の王の勤勉な精神に基づく寮「イグニハイド寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

最新テクノロジーを感じさせる模様で、

イデア・シュラウドオルト・シュラウド

2人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ディアソムニア」

© Disney

茨の魔女の高尚な精神に基づく寮「ディアソムニア寮」デザインのショルダーストラップ。

© Disney

茨をモチーフに取り入れ、

マレウス・ドラコニアシルバーセベク・ジグボルトリリア・ヴァンルージュ

4人の寮生をイメージしたアイコンがデザインされています。

7つの寮がレピア織で表現された、様々な用途で活躍するファッションアイテム。

サンスター文具「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「サンスターステーショナリーストア」で予約受付中です。

