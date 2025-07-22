ÂÐÀï¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯7·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤«¤é¡¢¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯7·î¤Ï¡ÖÁá²µ½÷ÍðÇÏ¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢3¼ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸¤À¸¤¤·¤¿É½¾ð¤äÆ°¤¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta¡¡¡ÈÁá²µ½÷ÍðÇÏ¡É
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯7·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó13¡ß20cm
Î¾¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤ÇÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤Î¡ÖÁá²µ½÷ÍðÇÏ¡×¤Î¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¡£
ÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢Æ°ºî¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Éþ¤Î¥·¥ï¤äÈ±¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡ª
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ÈÂæºÂ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ð¥±¥Ä¡×¥Ñ¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂæºÂ¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾þ¤êÊý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¡×¤Î¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¤È¶¦ÄÌ¡£
¾ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶¦ÄÌÂæºÂ¤Ï¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta¡¡¡È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡É
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯7·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó14¡ß18cm
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉþÁõ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤â¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¤ËÅÐ¾ì¡£
¹½¤¨¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢Æ°¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤Ó¤¯È±¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè±Ç¤¨¤Ç¤¹¡ù
ÀÐ¾öÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂæºÂ¤â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤é¤ó¤Þ¡×¤Î¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¤È¤â¡¢¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂæºÂ¡£
ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta¡¡¡È¤é¤ó¤Þ¡É
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯7·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó14¡ß15.5cm
¡ÖÁá²µ½÷ÍðÇÏ¡×¤¬¿å¤òÈï¤ë¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤é¤ó¤Þ¡×¤â¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£
ÂÐÀïÁ°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½¤¨¤ëÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤µ¤²È±¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤âºÆ¸½¡£
Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤ëÉþ¤Î¥·¥ï¤âºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
ÂæºÂ¤ÏÀÐ¾öÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤Î¡ÈLuminasta¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡É¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
º¸±¦¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó
¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÐÀï¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¤·Á¤Ç¸«±þ¤¨¤¢¤ëLuminasta¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÁá²µ½÷ÍðÇÏ¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÂÐÀï¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¡Luminasta appeared first on Dtimes.