ぬいぐるみやフィギュア、人気作品のキャラクターグッズなどを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年7月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「らんま1/2」 Luminastaを紹介します!

セガプライズ TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta

登場時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

高橋留美子先生による人気コミックを原作とした、TVアニメ「らんま1/2」から、“Luminasta(ルミナスタ)”シリーズのフィギュアが続々登場。

2025年7月は「早乙女乱馬」「シャンプー」「らんま」のフィギュア3種が展開されます。

キャラクターの特徴を再現しつつ、生き生きした表情や動きのある造形に注目です☆

TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta “早乙女乱馬”

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約13×20cm

両手を頭の上で組んだポーズの「早乙女乱馬」の“Luminasta(ルミナスタ)”。

片足で立つポーズは、動作の一部を切り取ったようです。

服のシワや髪の流れなどもこだわりの造形で、見応えある仕上がり!

フィギュア本体と台座のほか、「バケツ」パーツも付属されます。

台座のどこにでも置ける仕様なので、飾り方をアレンジ可能です☆

また、台座部分は、2025年6月に登場する「天道あかね」の“Luminasta(ルミナスタ)”と共通。

畳をイメージした共通台座は、並べて飾ることができる仕様です!

TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta “シャンプー”

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約14×18cm

ヘアスタイルや服装がキュートな「シャンプー」も“Luminasta(ルミナスタ)”に登場。

構えのポーズを取る瞬間を切り取った、動きを感じるフィギュアです。

動きに合わせてなびく髪もしっかり再現。

さまざまな角度で鑑賞したくなる出来映えです☆

石畳風デザインの台座も、フィギュアの臨場感を盛り上げます。

同時期に登場する「らんま」の“Luminasta(ルミナスタ)”とも、共通デザインの台座。

並べて飾ることができ、位置を変えても楽しめます!

TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta “らんま”

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約14×15.5cm

「早乙女乱馬」が水を被ると姿を変える「らんま」も“Luminasta(ルミナスタ)”シリーズでフィギュア化。

対戦前をイメージさせるポーズで立体化されています。

構える動きに合わせて、おさげ髪が動く様子も再現。

動きに合わせてできる服のシワも作り込まれています☆

台座は石畳風のデザインで、同時期に登場する「シャンプー」の“Luminasta(ルミナスタ)”と並べるのもおすすめ。

左右に並べて飾るのはもちろん

向かい合わせにすれば、対戦シーンを切り取ったように演出できます!

作り込まれた造形で見応えあるLuminastaシリーズに「早乙女乱馬」「シャンプー」「らんま」のフィギュアがラインナップ。

セガプライズのTVアニメ「らんま1/2」 Luminastaは、2025年7月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

