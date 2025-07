2位:新田真剣佑/46票

All About ニュース編集部は6月30日、全国20〜60代、80代の男女250人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「横顔が美しいと思う20代男性俳優」をランキング形式で紹介します。2位には、新田真剣佑さんがランクインしました。2014年から日本で芸能活動をスタートさせた新田さんは、2023年に日本の人気漫画を実写化したハリウッド映画『聖闘士星矢 The Beginning』で主演に抜てき。国内外で活躍する実力派俳優であり、2025年7月スタートの新ドラマ『19番目のカルテ』(TBS系)にも出演しています。はっきりとした目元と高い鼻が特徴ですが、バランスのとれた顔立ちでEラインも魅力的です。

1位:横浜流星/96票

回答者からは、「フェイスラインが綺麗なため横顔も綺麗である」(20代女性/東京都)、「顔の整い具合でいったら彼が一番ではないかと思います」(50代女性/神奈川県)、「彫りの深いお顔の凹凸が横顔ではより鮮明で美しいなと思います」(40代女性/熊本県)、「鼻が高くて美しい」(30代女性/徳島県)などの声が上がりました。1位は、横浜流星さんでした。2011年に俳優デビューを果たした横浜さんは、2025年は『片思い世界』や『国宝』などの映画に出演。2026年公開予定の映画『汝、星のごとく』では主演の青埜櫂役を務めます。横浜さんの顔立ちはシャープな輪郭ときれいな鼻筋が特徴的であり、横顔も立体感があります。アンケート回答では、「鼻筋がキレイに通っていてしかも頬のラインがシャープでカッコいいと思い選びました」(40代男性/千葉県)、「スーッと通った鼻筋と少し細めのあごが端正で、きれいな横顔だなあと思います」(40代女性/東京都)、「鼻が高くEラインが綺麗」(20代女性/福岡県)、「横顔からでも分かる長いまつ毛と、どこか儚げな目元が印象的だから」(50代女性/兵庫県)などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:友野 カイ プロフィールフリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。(文:友野 カイ)