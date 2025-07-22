¡Ú¿¼¹ï¡Û¡ÖËèÆüËèÆü¶õÄ¯¤á¡Ä±«¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´ê¤¦ËèÆü¡×±«ÉÔÂ¤Ç¿·³ã¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¥Ô¥ó¥Á¡ª°ð¤Ï¼å¤¯ºÙ¤¯¸Ï¤ì¤¿¿§¤Ë¡ÄÇÀ²ÈÈáÌÄ
ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯ÆüËÜÎóÅç¡£±«ÉÔÂ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥áºî¤ê¤Î¸½¾ì¤ÏÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å3»þ²á¤®¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥³¥á²Á³Ê¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè½µ¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê13±ß°Â¤¤5kgÅö¤¿¤ê3589±ß¤È¤Ê¤ê¡¢8½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3500±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯1·î6Æü¤Î½µ°ÊÍè¡¢26½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½©¤Ë¼ý³Ï¤ò¹µ¤¨¤¿¥³¥áºî¤ê¤Î¸½¾ì¤Ï¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¡ÈÊÆ¤É¤³¤í¡É¿·³ã¸©¤ÎÆîµû¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë²Ã¤¨¡¢1¥«·î¤Û¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤¬´³¾å¤¬¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Æü¾È¤ê¤Ë¶ì¤·¤àµû¾Â»Ô¤ÎÊÆÇÀ²È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò°é¤Æ¤ë°¤Éô·°¤µ¤ó¡§
ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ï¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¡¢ÅÚ¤â¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Á³¿å¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±«¤¬10Æü¤Û¤É¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÚ¤¬´¥¤¤¤Ã¤¿ÃÏÌÌ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥¶¥¤¥¯ÊÁ¤Î¡ÈÀÐ¾ö¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°ð¼«ÂÎ¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò°é¤Æ¤ë°¤Éô·°¤µ¤ó¡§
¡Ê°ð¤Ï¡ËËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È°®¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÍÕ¤Ã¤Ñ¼«ÂÎ¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¸Ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
2025Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤Î¾õÂÖ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢°ð¤Ï²«¿§¤ß¤¬¤«¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò°é¤Æ¤ë°¤Éô·°¤µ¤ó¡§
ÈîÎÁ¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢ÈîÎÁ¤â¿å¤¬¤Ê¤¤¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈîÎÁ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£
°ðÊæ¤¬ÉÕ¤»Ï¤á¤ë8·î¾å½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÆÎ³¤¬Âç¤¤¯°é¤¿¤º¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¼ý³ÏÎÌ¤¬1³ä¤Û¤É¸º¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò°é¤Æ¤ë°¤Éô·°¤µ¤ó¡§
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüËèÆü¡¢¶õ¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏÇß±«¤Î´ü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢¿åÉÔÂ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡£
¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³é¿åÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î4Ëü6500¸Í¤Ë40¡ó°Ê¾å¤ÎÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©ÍÑ¤Î°æ¸Í¤ò¶ÛµÞ»ÈÍÑ¤·¤ÆÍÑ¿åÏ©¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£