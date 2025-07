元SKE48の松井珠理奈の20代ラストとなる2nd写真集『松井珠理奈写真集アイヲシル』が、1st写真集発売(2015年9月9日)からちょうど10年にあたる9月9日(火)に発売されることが決定した。

『松井珠理奈写真集アイヲシル』

『松井珠理奈写真集アイヲシル』

松井の10年ぶりの写真集となる同書は、地元・東海地方で全編撮影。地元を愛し、今もなお拠点として活動する彼女ならではの、飾らない自然体の魅力が詰まった一冊となっている。

さらに、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。ほかにも、水着カットや、ソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるカット、そして愛犬との癒やしのショットなど、彼女のこれまでと今、そしてこれからを感じさせる内容が満載。10年という時を経て、さらに魅力を増した松井の“今”が詰め込まれている。

また、9月13日(土)に東京・SHIBUYATSUTAYA、14日(日)に愛知・星野書店、21日(日)に大阪・梅田蔦屋書店で発売記念イベントの開催も決定した。

松井珠理奈 コメント

このたび1st写真集発売から10周年記念になる9月9日に2nd写真集を発売できるなんて、とても幸せです!ありがとうございます!

1st写真集の撮影時は10代だったのですが、松井珠理奈今年で28歳になりました!

この10年は、本当にいろんなことがありました。

グループを卒業してから自分を見つめ直す時間も増え、地元愛知はもちろん、おとなりの岐阜の山に癒やされ三重の海に癒やされ、今の自分が一番自然体だなぁと感じます。

皆さまにもそんな素敵な場所をお届けしたいと思い全て東海地方で撮影しました!

あの頃から成長したところ変化したところ、逆に変わらないところも。

今の松井珠理奈を見ていただける一冊になっていると思います。

もしかしたら写真集を撮影するのは、最後になるかもしれないなぁという気持ちで撮影に挑みました。

ぜひお手に取っていただけたらうれしいです!

<プロフィール>

まつい・じゅりな

1997年3月8日、愛知県生まれ。28歳。2008年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月、「11歳228日」の最年少でAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」でセンターに抜てき。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。12〜15年はAKB48チームKを兼任。選抜総選挙は第1回(09年)から出場し、18年には1位を獲得。21年4月にグループを卒業。24年に独立し、個人での芸能活動を開始。テレビ出演や

イベント出演、SNSを通じて地元東海地方から全国、世界へ向けての活動を始める。

書誌情報

『松井珠理奈写真集アイヲシル』

発売日:2025年9月9日(火)

定価:3,850円(税込)

撮影/鈴木ゴータ

【ネット書店特典】

楽天ブックス:A2ポスター(四つ折り)※ランダムで50名にサイン入りポスターが当たる

https://books.rakuten.co.jp/rb/18311699/

セブンネット:ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107628033

<イベント開催決定>

9月13(土)東京・SHIBUYATSUTAYA 13:00〜

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1181.html

9月14日(日)愛知・星野書店 14:00〜

https://hoshinoshoten.jp/event/matsuijurinaevent/

9月21日(日)大阪・梅田蔦屋書店 13:00〜

https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/48381-1255160705.html

The post 松井珠理奈、10年ぶり写真集発売決定 ランジェリーカットにも初挑戦【コメントあり】 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.