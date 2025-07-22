2025年9月14日（日）、札幌市豊平区にある『大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナ』にて、花火大会『HBA Special Night 道新・秋華火（はなび）』が開催されます。

画像：北海道新聞社

打ち上げられる約1万8,000発の花火は、音楽と完全シンクロ！ 圧巻のエンターテインメント花火ショーが繰り広げられます。

画像：北海道新聞社

明治36年創業の、世界花火師競技会で世界一にも輝き、有名テーマパークの花火演出も担当している花火師『山崎煙火製造所』が演出。なんと、北海道初上陸です！

画像：北海道新聞社

超近距離から楽しむことができる座席も多数！ 圧巻の花火をぜひ楽しんでくださいね！

詳細情報

HBA Special Night 道新・秋華火（はなび）

開催日時：2025年9月14日（日） 16:00開場 19:00打上げ（予定）

※雨天決行、台風など荒天時の場合は翌15日（月・祝）に順延

開催場所：北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナ（屋外会場）

打ち上げ本数：約18,000発（予定）

席数：約16,000席

※チケット情報など、詳細は公式ホームページにてご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

会場は福住駅から徒歩で行くことができる『大和ハウス プレミストドーム』なので、公共交通機関で行くのがおすすめです！

文／北海道Likers

【画像・参考】秋の札幌に約18,000発の花火が打ち上がる！「道新・秋華火」を9月14日(日)大和ハウス プレミストドームで開催決定！ - @Press

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