WurtS × PEOPLE 1 × Chilli Beans.による3マンイベント<UPDATE>が7月17日に東京ガーデンシアターで開催された。本イベントはこれまでもそれぞれの楽曲やライブツアーで共演し、互いを高めあってきた言わば「戦友」であり「仲間」である3組の共催イベントだ。 ◆WurtS × PEOPLE 1 × Chilli Beans 画像 オープニングトップバッターはPEOPLE 1。Deu(Vo, G, B, Other)が体調不良のため休養していたため、久しぶりのライブだ。「怪獣」からスタートし、Deuはブランクを感じさせないライドな歌声を披露。Deuが「WurtSくん、Chilli Beans.という関係性のある人とこういうイベントができるのは嬉しいです。トップバッターですが、私情もありましてぶちかましていこうと思います!」と宣言すれば、Takeuchi(Dr)が「我々がちょっとライブをやらない間に衰えましたか?みなさん。PEOPLE 1のライブは最初から全力でいくんだよ!」とアジテート。 「DOGLAND」「DALMATIAN」「メリバ」と、DeuとIto(Vo, G)によるツインボーカルの鉄壁ぶりを見せつけていく。Deuが「5カ月ぶりのライブです。ご心配おかけしました」と口にするとフロアから「おかえり!」という声が上がった。「帰ってこられる場所がこうやって保存されていることが本当にありがたいことだと思ってます。待っててくれるのはPEOPLE 1が作る作品が好きだからだと思うんです。これからの僕は強いので、どうか作る作品に付いてきてくれると嬉しいです」と言うと拍手が巻き起こり、その拍手は鳴り止まなかった。ステージ上の面々はその温かさを噛みしめるような表情を浮かべた。 Itoが歌う珠玉のバラード「僕の心」でシンガロングが生まれ、Deuが「何度でも出会いましょう。耳の中でもこうやって直接でも。また会いましょう!」と言って、カラフルな躍動感が溢れる「鈴々」でメモラブルなライブを締め括った。 2番手はChilli Beans.。Maika(B, Vo)がオーディエンスを見つめながら「みんな温かい(笑)。PEOPLE 1のライブ超かっこよかった。みんな待ち望んでたんじゃない?」と言うと、YESを示す大きな歓声が上がった。Moto(Vo, G)が「(イベント名が)UPDATEじゃないですか? 未来があるって言われてるみたいで安心した」と吐露した後、賑やかなホイッスル音からスタートする軽快なサマーチューン「pineapple!」へ。Motoは楽しそうに飛び跳ねながら歌い、自由度を増大させていく。Lily(G, Vo)のシャープなギターリフが冴えるVaundyとの共作曲「lemonade」は、サビの〈いやいやいやいやいや〉で場内が一体となった。 UKロック愛がさく裂した「Mum」、ヒリヒリとした痛みを昇華したスリリングな「pain」などを演奏し、オーディエンスを重層的なChilli Beans.の世界に引き込んでいく。Motoが「あと2曲です。早いですね。このあとはWurtSさんですね」と言うと、Maikoが「楽しみですね。WutrSさん」と同意し、初の3マンイベントへのワクワク感を溢れさせた。ラストはアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「ひまわり」。先生と生徒の絆が描かれた力強さを宿した楽曲を堂々と鳴らし切った。 <UPDATE>初回のトリはWurtSだ。「SWAM」「マイティーマイノリティ」「僕の個人主義」と続け、初っ端からフルスロットルで盛り上げる。WurtSが「ゲストを呼んでいいですか?」と言うと、Motoが再登場。スぺイシーなシンセから「タイムラグ! feat. Moto (Chilli Beans.)」へ。やんちゃで気怠いWurtSの歌とMotoのふわり浮遊感のある歌のコントラストが絶妙だ。サビでは向き合って楽しそうにハーモニーを聞かせた。 コロナ禍でキャリアをスタートさせたこともあり、あまり横の繋がりがなかったが、PEOPLE 1とChilli Beans.とは楽曲やライブで共演していて、自分なりに音楽の今を届けるイベントを考えてみた、とUPDATEがスタートした経緯を説明したWurtS。「これからUPDATEをアップデートしていきたいと思ってます。そのためには皆さんの力が必要なんです!」と呼びかけて、後半戦に突入。ホーン隊が加わり、「ソウルズ」「ライフスタイル」「Talking Box (Dirty Pop Remix)」とグルーヴィーなナンバーを続け、「まだまだ終わりません! ゲストを呼んでいいですか?」と呼びかけると、PEOPLE 1のItoが登場。あのメロディアスなイントロが聞こえた。「リトルダンサー feat. Ito (PEOPLE 1)」だ。Itoがキレのあるボーカルを披露し、WurtSがItoに向かって「復活おめでとうございます!」と言っておじぎをするとItoが「ありがとう!」と答えた。サビではItoがWurtSの肩を組み、歌を重ねた。本編ラストにアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」を初披露。疾走感溢れる超キャッチーな楽曲に合わせて、フロアでは大量のタオルが回った。 アンコールでは本イベントのために作ったという新曲、その名も「UPDATE feat. Deu […]

