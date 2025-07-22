¥Ò¥È¥ê¥¨¡¢¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤Ë¤è¤ëcakeboxÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤¬¡¢cakeboxÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãFirst bite¡ä¤Î³«ºÅ¤òÆÍÇ¡È¯É½¤·¤¿¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ◾️¥·¥Î¥À ¥³¥á¥ó¥È40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤í¤½¤ícakebox¤Ç²¿¤«¤ä¤ë¤«¡Á¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²»¸»½Ð¤¹¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤Þ¡¼¤¹¡£ cakebox¤Ã¤Æ²¿¡©¤Ã¤Æ¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥Î¥À¤¬20Âå¤Îº¢¤ËÙÏ¤¨¤¿ÂðÏ¿ºîÉÊ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥½¥íÌ¾µÁ¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£Ä°¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¶Ê¤¬¥Á¥é¥Û¥é¤¢¤ë¡£ º£¤Ï¥»¥È¥ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤ÊÃæ¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁ´¶Ê¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬»Ï¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¡ª¡Ë¡£²¿¤À¤«²¶¤Ï²¶¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅìµþ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÈ¯ÊÖ»ö¤ÇOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Ã¤Æµ¤¤òÈ´¤¯¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤«ÆÃ¤Ë·ø¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤óµ¤³Ú¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤·¤³ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï7·î26Æü10»þ¤è¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¢£¡ãcakebox oneman live ¡ÈFirst bite¡É¡ä 2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVEROPEN 18:30 / START 19:00¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ ¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¡Á¡ÊÀèÃå½ç¡Ëhttps://eplus.jp/cakebox/ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡¥Ò¥È¥ê¥¨ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡¥Ò¥È¥ê¥¨ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡¥Ò¥È¥ê¥¨ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡¥·¥Î¥À ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡¥·¥Î¥À ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
The post ¥Ò¥È¥ê¥¨¡¢¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤Ë¤è¤ëcakeboxÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê first appeared on BARKS.