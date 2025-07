ヒトリエのギターボーカル・シノダが、cakebox名義によるワンマンライブ<First bite>の開催を突如発表した。 ◆ ◆ ◆ ◾️シノダ コメント40歳になったのでそろそろcakeboxで何かやるか〜といった感じです。音源出すと思った人ごめんなさいね、ライブやりまーす。 cakeboxって何?って人に説明すると、シノダが20代の頃に拵えた宅録作品のアルバムシリーズというか、ソロ名義というかそんな感じです。今聴いても良い曲がチラホラある。 今はセトリを考えているんですがそんな中ふと気付いたことがあり、もしかしたら全曲自分が書いた曲でワンマンライブをやるのはこれが始めてになるかもしれません(!)。何だか俺は俺が思ってた以上にのんびり生きてきたのかもしれない。 サポートメンバーは東京の友達にお願いしています。みんな一発返事でOKしてくれました。ありがたいことです。友達って気を抜くと会う機会どんどん減っていきますからね、大事にしたいものです。 メモリアルな一日にしたいとか特に堅苦しいことは考えないようにしているので皆さん気楽に観に来てもらえればいいなと思っています。かしこ ◆ ◆ ◆ チケットは7月26日10時より、先着順にて発売がスタートするので、ぜひチェックしてほしい。 ■<cakebox oneman live “First bite”> 2025年9月5日(金)東京・新代田FEVEROPEN 18:30 / START 19:00チケット:スタンディング 5,000円(税込)※ドリンク代別 チケット一般発売:2025年7月26日(土)AM10:00〜(先着順)https://eplus.jp/cakebox/ 関連リンク ◆ヒトリエ オフィシャルサイト◆ヒトリエ オフィシャルX◆ヒトリエ オフィシャルInstagram◆シノダ オフィシャルX◆シノダ オフィシャルInstagram

The post ヒトリエ、ギターボーカル・シノダによるcakebox名義でのワンマンライブ開催決定 first appeared on BARKS.