トゲナシトゲアリが、7月23日に2作同時リリースするライブBlu-ray & DVD『2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”』『3rd ONE-MAN LIVE “咆哮の奏”』より、2曲のライブ映像を『ガールズバンドクライ』のYouTubeチャンネルにて同時公開した。 ◆トゲナシトゲアリ 動画 まず1曲目に公開されたのは『2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”』より、「空白とカタルシス」。『2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”』は、テレビアニメ最終話の舞台でもある川崎・CLUB CITTA’にて2024年9月13日に開催された同名公演の模様を余すことなく全楽曲を収録している。同公演はファンとの絆が一層深まり、バンドとしての表現力と存在感がさらに高まった、トゲナシトゲアリにとって節目となるステージとなったという。“次章の幕開け”を鮮やかに刻んだ、必見のライブ映像作品。前回公演よりも楽曲数が増えただけでなく、演出や演奏にも磨きがかかり、見応え、聴き応えともに充実した内容に仕上がっているとのこと。公開された「空白とカタルシス」は本公演がライブで初めて披露された貴重な瞬間となっており、冒頭の理名(Vo)と朱李(B)の掛け合いが始まった瞬間大いに湧きたった観客の様子も見どころの一つと言える。 https://www.youtube.com/watch?v=P5B0E5ZjfnM そして2曲目に公開されたのは『3rd ONE-MAN LIVE “咆哮の奏”』より、「運命の華」。『3rd ONE-MAN LIVE “咆哮の奏”』は、2024年11月2日にTOKYO DOME CITY HALL(現 Kanadevia Hall)にて開催された同名公演をこちらも全楽曲を収録している。1st、2ndと着実に歩みを重ねてきたトゲナシトゲアリが、さらなる飛躍を遂げた同公演。アニメとの親和性が高く、グループの世界観とも深く響き合うこの会場のステージは、ファンにとっても特別な意味を持つ夜となったという。その熱狂と緊張感、そして確かな成長を刻んだ一夜が、待望の映像作品としてリリースされる。公開された「運命の華」は、TVアニメ『ガールズバンドクライ』の最終話にてキャラクター達が披露した楽曲だ。しかしながらリアルバンドの本公演ではそれをセットリストの1曲目に持ってくるという予想のつかない展開で、開幕から一気に熱狂を生んだメンバーのパフォーマンスに注目が集まる。 https://www.youtube.com/watch?v=NqPiy6ca0i0 なお、両パッケージには映像特典として各公演のバックステージの模様を収めたビハインド映像も収録される。加えて封入特典として、公演当日に来場者限定で配布された入場特典の絵柄を用いたトレーディングカードと、2025年12月7日に京王アリーナ TOKYOで開催される対バンライブ<RAISE A SUILEN ×トゲナシトゲアリ 「RAISE MY CATHARSIS」>のチケット最速先行抽選申込券が付属する。 9月23日に開催する初の日本武道館公演に加えて、2025年後半には彼女たちの歩みを総括する『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】青春狂走曲』が10月3日に公開、続く『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。』が11月14日に公開される。 ◾️『2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”』発売日:2025年7月23日(水) ▼品番 / 価格Blu-ray:UMXK-1131 / […]

