TuneCore Japanからワールドワイドに音楽作品をリリースしているインディペンデント・アーティストには、多種多様なあらゆるタイプのミュージシャンがいる。そんな中でも今回はひときわ多彩な才能を持っていると思しきアーティストをピックアップしてみたい。 「人生何周目なんだ?」と言いたくなるような履歴を持っていたり、「天は何物をこの人に与えているんだ」と呆れるほどのスペックが発覚したり…と、天賦の才がゴロゴロ転がっていたりする。お話の相手はTuneCore Japanの野邊拓実、進行役は烏丸哲也(BARKS)である。 ◆ ◆ ◆ ──このM-SPOTに応募してきたアーティストの曲を聴いていると、本当にすごい才能にぶち当たることも頻繁にありまして、例えばNIis(ニーズ)というアーティストも凄いんですよ。作詞・作曲・トラックメイクを行うシンガーソングライターなんですが、ラッパーとしての高いスキルも持ちながら、実はダンサーでもあるという。あげくモデルとしても活動しているんです。 野邊拓実(TuneCore Japan):元々はダンサーの方なんですね。 ──みたいですね。これだけ揃っているって、ずるくないですか(笑)? 野邊拓実(TuneCore Japan):いや、これはずるいですね(笑)。人間何週目なんだって思います。 ──この「Crier」という曲には、ちょっと切なさのような気配もあって、ふと2009年にデビューしたJASMINEの「sad to say」を思い出して甘酸っぱい気持ちになったりして(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):まず単純に楽曲がおしゃれですね。始まりの部分のバックのエレピのコードがシャランって鳴ってるところと、メインで鳴っているリードシンセの絶妙のアナログ感みたいなところが、今っぽくておしゃれ。そういうセンスを普通にネイティブに持っているんだなって感じました。で、ちょっと面白いなって思ったのがリズムなんですよ。ダンサーの方って、やっぱリズム感がすごくいいなと思うことがあって。 ──ほう。 野邊拓実(TuneCore Japan):バンドとかをやっていると、最初のうちって結構足をパタパタさせてリズム取りがちですよね。その次の段階くらいに、身体全身でリズムを取るようになる感覚が出てくるようになる気がするんです。ただ、その先に、また足でリズムを取るようになるフェイズがある人もいるっぽいっていうのもあるんですけど(笑)。 ──面白い。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうなんですけど、足でリズムを取っている最初のうちって、「自分の外にリズムを置いている」感覚なんですよね。それが、身体全身で乗っていると「自分の中でリズムを取っている」感じになる。このあたりはプレイヤーとしての感覚の違いなんで言語化するのが難しいんですけど、ダンサーって、根っから身体でリズムを取ることが染みついている感じがして、リズムに対してすごく余裕があるなって思うんです。 ──わかる気がします。 野邊拓実(TuneCore Japan):リズムを追っているのではなく、自分のリズムと音楽のリズムがピッタリ合っている余裕。で、NIisさんの「Crier」にもそれを凄く感じるんです。というのも、前半のサビ前ぐらいまで、ちょっとリズムの取り方がシャッフルっぽいなって思ったんですね。 ──歌がちょっとハネている感覚、ありますよね。 野邊拓実(TuneCore Japan):メロディーだけちょっとシャッフルっぽくリズムを取っている箇所があって。意図的にそういう譜割りにしているのか、なんとなく癖でそっちに寄っちゃっているだけなのかは判断できませんけど、そしたらサビでは全然シャッフルじゃなくて16ビートになるんですよね。 ──ベタな16の譜割りになった、と。 野邊拓実(TuneCore Japan):そう。Aメロで感じた違和感、シャッフル?…じゃないのかな?というリズムに対するなんとなくなモヤモヤが、サビに入ったところで全部が16ビートに揃って、コード進行で言うところの「解決」が起こったような感覚があったんですよね。サビに入って「異常に気持ちいい」みたいな(笑)。 ──なるほど。例えば、寺尾聰の「ルビーの指環」はあの絶妙なハネ具合が肝という話がありますけど、リズムの変化によって「解決」させるというアレンジは、今まで聞いたことがないな。 野邊拓実(TuneCore Japan):プレイヤーがいることの面白さって、そこだとも思うんです。AIが出てきちゃっている時点で、現場における演奏力も問われず「AIでいいじゃん」みたいな感じも出てきていると思うんですけど、そうなった時に、音源でもライブでも癖で絶妙にハネちゃってるみたいな部分って、人間にしかできないというか人間じゃないと意味がないポイントだと思うんですよね。これって今後の音楽の楽しみ方のひとつとしてあるべきだなっていうのを最近感じます。 ──そこにその人の癖や個性、ミュージシャンシップが表れますからね。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうなんですよ。ずっとジャズ・ブルースやってきましたみたいな人が、気を抜いた時にちょっとハネちゃうとかって、結構あると思うんですよね。「根っこに染みついているのがハーフタイムシャッフルだから」みたいな。 ──ありがちですね。で、そこが最大の魅力だったりもして。 野邊拓実(TuneCore Japan):そういう癖とか色のようなものこそ、そのアーティストをアーティストたらしめてる要素のすごい重要なひとつだったりするので、NIisさんにはそういうことをちょっと感じたかな。リズムに対して何かルーツを持っているのかなと思ったら、プロフィールに「元々ダンスをやっていた」とあって、納得みたいな。 ──同じフレーズを弾かせても人によってリズムの乗り方が違いますからね。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうですよね。要はリズムってものの捉え方の話で、リズムを真正面から見てる人もいれば、ちょっと前から、ちょっと後から見てる人もいて、そういう癖って良い悪いじゃなくて個性じゃないですか。その癖を出すべきところで出して出さないべきところでは出さないみたいな、空気を読んで個性をオン・オフすることができるものだと思うので、そういう表現は今後もAIに対して価値があるものになっていくと思いますね。 ──それを音楽で感じた時の面白さや興奮が、リスナーのワクワクでもありますからね。そういった聴き応えのある多彩なアーティストという点では、Lisa Yoshitomiも凄いんですよ。まずは聴きましょう。 野邊拓実(TuneCore Japan):この人、すごい経歴ですね。壱岐をルーツに持つけど日・英・仏のトリリンガル。19歳の時にパリでファッションデザインを学んでパリコレの複数のメゾンでアシスタントを経験し、2024年から自宅で作詞作曲を始めてSoundCloud等で曲をアップロードするようになった、と。 ──2024年からってことは、曲を作り出したのは去年ですよ。 野邊拓実(TuneCore Japan):ヨーロッパをはじめ、ドバイ、香港など世界40都市以上を旅しながら各国の文化に触れ、中・韓・仏・西・露などの非英語圏の音楽シーンも好んで聴くそうです。 ──で、極み付けは、2025年に「能楽金春流入門」だって。ヤバいでしょ。 野邊拓実(TuneCore Japan):やばすぎですね、すげえな。 ──この「Better Days」という曲は、カテゴリーとしては「ヒップホップ/ラップ」とのことですが。 […]

