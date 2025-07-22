Æ£¤¢¤ä»Ò¡¡Æ±¶¿¤ÎÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö½©ÅÄÈþ¿Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶¿¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Æ£¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆ±¶¿¤Î¸åÇÚ¡¡º´¡¹ÌÚ´õ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Ç¡Öº£²ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ª¼÷»Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡½©ÅÄ¸©»º¤Î¤¸¤å¤óºÚ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Õ¤¿¤ê¡¡º£Ç¯½é¤Î¿·»Ò¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿´¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª¤Í¤¤¤µ¤óÆó¿Í¡×¡Ö½©ÅÄÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£