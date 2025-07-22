ÂçÊ¬À¾¡¦¼êÅç¤ß¤Å¤¼ç¾¤¬·òÆ®¡¡Êì¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¡õ¸ÞÎØÂåÉ½¡Ú¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¡Ê22Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÎÂçÊ¬À¾¤Î¼êÅç¤ß¤Å¤¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Î¶âÏÉ´ú¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£2²óÀï¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡ËÀï¤Ç1¿Í¤òÈ´¤¯¤È¡¢3²óÀï¤Îµ×Î±ÊÆ¾¦¡ÊÊ¡²¬¡ËÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢1¾¡1Ê¬¤±¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Êì¤Î·Ë»Ò¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¡¦Á°ÅÄ¡Ë¤Ï63¥¥íµé¤Ç1999Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢2000Ç¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ËÎå¤à¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤Ë¤Ï57¥¥íµé¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡Ö¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£