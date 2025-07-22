±Ñ¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤¬12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¿·¼Ì¿¿¸ø³«
¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤¬22Æü¡¢12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Û¤¨¤à¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡£¤³¤ì¤Ï22Æü¡¢Ä¹ÃË¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤Î12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤¬SNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
BBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ïº£Ç¯¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÅìÉô¤Î¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥×¥í¤Î¼Ì¿¿²È¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤ÏÍèÇ¯9·î¤«¤éÃæÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£