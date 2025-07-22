Mrs. GREEN APPLE 3Ï¢µÙ¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤¿¤¤¡© ¼ã°æ¤Î´õË¾¤ËÂç¿¹¡¦Æ£ß·¡ÖÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¡È³¤¤ÎÆü¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È3Ï¢µÙ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹¡§À¤´Ö¤Ï¡¢³¤¤ÎÆü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª
¼ã°æ¡§¤¹¤´¤¤¡ª ³¤¤ÎÆü!!
Æ£ß·¡§3Ï¢µÙ¡ª
¼ã°æ¡§³¤¡¢¹Ô¤¤Æ¤§¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤Û¤ó¤È¤¹¤«¡©
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§º£¡¢3Ï¢µÙ¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤¹¤ë¡©
¼ã°æ¡§²Æ¤Î¡Ä¡Ä¥É¥é¥¤¥Ö¡ª
Âç¿¹¡§3Æü¤«¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¼ã°æ¡§3Æü¤«¤±¤Æ³¤¹Ô¤¤¿¤¤¡ª 2Æü¥É¥é¥¤¥Ö¡¢1Æü³¤¤À¤Í¡ª
Âç¿¹¡§ÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¡ÊÆ£ß·¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ë°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©
Æ£ß·¡§¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡© ³¤¹Ô¤¤¿¡¼¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤ª¤¤¡ª ¿¿·õ¤À¤¾¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë!!
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§Å¬Åö¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§Í¶¤Ã¤¿¤Î¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¡È³¤¤ÎÆü¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È3Ï¢µÙ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
Âç¿¹¡§À¤´Ö¤Ï¡¢³¤¤ÎÆü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª
¼ã°æ¡§¤¹¤´¤¤¡ª ³¤¤ÎÆü!!
Æ£ß·¡§3Ï¢µÙ¡ª
¼ã°æ¡§³¤¡¢¹Ô¤¤Æ¤§¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤Û¤ó¤È¤¹¤«¡©
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§º£¡¢3Ï¢µÙ¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤¹¤ë¡©
¼ã°æ¡§²Æ¤Î¡Ä¡Ä¥É¥é¥¤¥Ö¡ª
Âç¿¹¡§3Æü¤«¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¼ã°æ¡§3Æü¤«¤±¤Æ³¤¹Ô¤¤¿¤¤¡ª 2Æü¥É¥é¥¤¥Ö¡¢1Æü³¤¤À¤Í¡ª
Âç¿¹¡§ÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¡ÊÆ£ß·¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ë°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©
Æ£ß·¡§¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡© ³¤¹Ô¤¤¿¡¼¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤ª¤¤¡ª ¿¿·õ¤À¤¾¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë!!
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§Å¬Åö¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§Í¶¤Ã¤¿¤Î¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624