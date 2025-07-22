¡ÖÃÝÅÄ¿À¼Ò¤Î²Æº×¤ê¡×¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×ÆüËÜ¤Îº×¤êÁªÄê¾ÚÂ£Äè¡¡¼¯»ùÅç
Á´¹ñ¤Îº×¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×ÆüËÜ¤Îº×¤ê¡×¤Ë¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î²Æº×¤ê¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÁªÄê¾Ú¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü³«¤«¤ì¤¿Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¹â¾¾ÉÙÌé¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×ÆüËÜ¤Îº×¤ê¡×¤ÎÁªÄê¾Ú¤¬¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎËÜË·µ±Íº»ÔÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯7·î23Æü¤ËÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎÃÝÅÄ¿À¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¤ë²Æº×¤ê¤Ç¤¹¡£
400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡ÖÆóºÍÍÙ¤ê¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÕ»ùÍÙ¤ê¡×¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ¤ÎÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö»§Ëà¤Î¿å¤«¤é¤¯¤ê¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô ËÜË·µ±Íº»ÔÄ¹¡Ë¡Öº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Îº×¤ê¤È¤·¤Æ¡¢34¤«½ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç§Äê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×ÆüËÜ¤Îº×¤ê¡×¤Ï¡¢Íè·î24Æü¡¢ÆüÍËÆü¸á¸å3»þ¤«¤éMBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²£ÉÍ,
³¤,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¸å,
Áòµ·