日本の酷暑をエスニックで乗り切ろう！ひと味違う「お茶漬け」「冷や汁」のレシピ

まるで亜熱帯の暑さ!日本の夏にエスニックを取り入れてみよう

ここ数年の日本の夏はまるで亜熱帯かと思うほど暑く厳しいものになりつつあります。そんな時に食べたくなるのは、ピリ辛やスパイシー、酸味などの要素を取り入れたアジアやエスニックの料理の数々。暑い国で好まれる味付けは、私たちの夏を乗り切る助けにもなります。

今回は私たちの身近なメニュー「お茶漬け」や「冷や汁」に注目し、クックパッドアンバサダーのみなさんに教えてもらったエスニック茶漬けやエスニック冷や汁のレシピをご紹介します。

▼玉ねぎソースが決め手のエスニック茶漬け

鶏ささみをスープで煮ることで旨味がしみ出し、エスニックな風味に。たっぷりの玉ねぎソースがアクセントになり、レモンやライムの酸味を添えればさっぱりと仕上がります。





▼10分で完成!トムヤムクン茶漬け

冷凍ムキエビを凍ったまま使える時短レシピ。辛味と酸味がクセになるトムヤムスープがご飯と絶妙にマッチします。調味料は100円ショップでも手に入るので気軽に挑戦できますよ。





▼卵×ミニトマトのコクと酸味がマッチ

ふわふわのかき卵とトマトの酸味がマッチしたサンラータン風茶漬け。お酢入りのだしがコク深く、食欲がない日にもぴったり。ご飯はさっと水洗いするとサラサラ食べやすくなります。





▼レモン香る、ツナきゅうり冷や汁

ツナの旨味ときゅうりのシャキシャキ感が爽やかな冷や汁レシピ。レモン汁と塩水だけの味付けで、大人も子どもも楽しめる一品に。暑い日でもしっかり食べられます。





▼元気がない時に◎冷製なすのアジアン粥

電子レンジで簡単に作れる、なす入りのエスニック風おかゆ。ナンプラーやレモン汁、にんにくで風味豊かに仕上げます。ラー油を加えて、さらにパンチのある味わいに。









クックパッドが先日公表した「2025年夏の料理における実態調査」の結果でも、約25%の回答者が」「以前よりよく食べたり、飲んだりすることが増えたもの」として、「エスニック」「アジア系ドリンク」と回答。

また、クックパッドでは「エスニック」や「ナンプラー」の検索頻度が真夏に向けて上昇しています。

スパイスやナンプラー、香味野菜で仕上げたエスニックメニューは、暑い夏の食欲減退時にぴったり。さらさらと喉を通るので、白ごはんが進まない日にもおすすめです。

暑さで火照った体には冷や汁を、冷房で冷えているなと思ったら、あたたかいスープをかけたお茶漬けを試してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



HIROマンマ

home cook 家庭で料理を作る人 2025 cook pad AMBASSADOR from japan I write my own recipes 私流レシピ書いています





新米幸せママ♡

クックパッドアンバサダー2025 フライパン1つで完成するスピードご飯や、レンジだけで作れる簡単副菜などをレシピにしています。 子どもが喜ぶ可愛いお弁当おかずも^^ 便利な冷凍野菜や業務スーパーの食材を使った...





元外交官夫人のレシピ

クックパッドアンバサダー2025 英国、スウェーデン滞在 スペインに留学 ・23年7月13日号の週刊文春 「食堂見聞録」にて、北欧料理3品掲載 ・TV出演アサデス。9/11〜放送 ライスペーパーレシピ3品 ・24年9/16 フジ...





moj

モジャです!エンジニアでモノ作り&子どもが大好き。食材からお料理が生まれるのはまさにモノ作り、わくわくしながら調理楽しんでいます!ロボコン大好き機械科卒業した長男(今はエンジニアの夢をかなえ独立)、...