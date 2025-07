クラフトビールやRTD(Ready to Drink)などお酒の選択肢が広がるなかで、自分好みの味を見つけるには、味や香りの違いを客観的に把握するのが近道。本連載では、GetNaviのお酒・グルメアドバイザーを務めるフードコーディネーター・中山秀明氏が、注目商品を実際に試飲し、味の傾向や香りの特徴をチャート形式で可視化。今回は「有頂天エイリアンズ」をフィーチャー。

まずは押さえておくべし! 日本の4大定番ビール「スーパードライ・一番搾り・黒ラベル・プレモル」の味の違いって?

有頂天エイリアンズ

アルコール分:6%

原材料: 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、オーツ麦、糖類

希望小売価格: 318円(税別)

※全国のセブン‐イレブンおよびセブン&アイグループの各店舗(イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマル、ザ・ガーデン自由が丘)で順次発売

※お取り扱いは店舗によって異なります。

ヘイジーIPAらしい、トロピカルなうまさが爆裂

ビアスタイルは「ヘイジーIPA」。パイナップルやマンゴーといったトロピカルフルーツを思わせる華やかなホップ香と、濁りのあるビールならではのシルキーな口当たりが楽しめる。

「日本のビアギークのなかでは10年ぐらい前からよく話題にのぼるようになったヘイジーIPA。ニューイングランドIPA(NEIPA)ともいうのですが、個人的には『やっと大々的にコンビニに出たか!』という印象。これを機に、業界全体でどんどんメジャー流通してほしいと願うばかりです。



味はしっかりヘイジーらしい、トロピカルなうまさが爆裂。シトラホップ系の柑橘ビターな要素もありつつ、それ以上にマンゴーやパッションフルーツ的な南国果実のジューシー感が、わかりやすく出たヘイジーだと思います。



ヘイジーは素材をたっぷり使うので高価になりがちなのですが、それを約350円程度で販売というお得さもステキ。トマトソース系のピザ、グルメハンバーガー、チーズタッカルビなど、うまみと酸味が効いた料理が特に合うと思います」(中山氏)

キレ:2 コク:3.5 苦み:4 甘み:4 香り:4.5

The post ヘイジーIPAらしい濃厚な香りとジューシー感全開なビール!「有頂天エイリアンズ」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.