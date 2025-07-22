Ž¢¥À¥á¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤Îµ¿¤¤ ·úÀßºî¶È°÷¤Î41ºÐÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ »°½Å¸©Æâ¤Ç½éÅ¦È¯
»°½Å¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤ÎÅ¦È¯¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢¥À¥á¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤Îµ¿¤¤ ·úÀßºî¶È°÷¤Î41ºÐÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ »°½Å¸©Æâ¤Ç½éÅ¦È¯
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»±©»Ô¤Î41ºÐ¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤Ï2022Ç¯9·î¤´¤í¤«¤éÌó4¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢´¹¶â¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÒ¤±¤¿¾ï½¬ÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÌó1Ëü5000²ó¡¢ÅÒÇî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ400Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â»¼º¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤ÎÅÒÇî¤Ë¤è¤ëÅ¦È¯¤Ï»°½Å¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£