2010年に芸能活動スタート後、2017年より「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」の丸山彩役で、本格的に声優として活動を開始した前島亜美。

以降、舞台やアニメ、ラジオ、ナレーションなど幅広く活動するなかで、2024年11月にキングレコードよりアーティストデビューを果たした。デビューアルバム『Determination』に続き、1st Single「Wish for you」が7月23日(水)にリリースすることが決定した彼女にインタビューを実施。リードトラック「Wish for you」が7月より放送開始のTVアニメ「公女殿下の家庭教師」のオープニングテーマにも決定したことへの喜びなどを聞いた。

「公女殿下の家庭教師」でカレンを演じる前島亜美

――1st Singleのリードトラック「Wish for you」が、初のアニメタイアップ曲に決定したとの一報を聞いた際の率直なご感想をお聞かせください。

「本当に嬉しかったですね。夢が叶った瞬間だった、という感じでした。最初は、グループ活動から芸能活動を始めたんですが、その時はまさか自分が声優になれるとも思っていなかったのでアニメオタクをしていて、深夜アニメに張り付いて、アニメショップに通うことが癒しだったんです。その時から、声優アーティストさんがアニメの主題歌を歌っていて、さらにその声優として作品に出演しているっていうスタイルに、ずっと憧れがあったので、声優デビューが決まった時から『いつかは自分もオープニングを歌いたい!』っていうのが密かな夢だったんですけど、こんなに早く実現できると思ってなかったので、すごくありがたいなという思いと、アーティストとして作品を背負う責任もあると思うので、しっかりと頑張らなくちゃな、と思いました」

――「Wish for you」という楽曲に初めて出会った際の第一印象をお聞かせください。

「タイアップがまず決まりまして、そこから作品に合う曲をコンペで探していたんです。その中で『Wish for you』に出会ったのですが、1回聞いただけで好きになって。「この曲がいいな」とスタッフさんにお話をして、アニメ制作チームの皆様にも「いいですね」と言っていただけた、という感じです。なんというか、王道アニソンでありながら、ストリングスとかも入っていて、気品が感じられるんですよね。気高い感じが『公女殿下の家庭教師』という作品の世界観にも合っていて。かつ私の1st Singleとしてもフレッシュさも感じられるし、まっすぐさみたいなものも現れていて。まさに『ベストな曲と出会えたな』と思いました」

――カップリングの「劇薬」「アミュレット」についても第一印象をお聞かせください。

「『劇薬』は、ディレクターさんが『カップリング曲に合うんじゃないか』とチョイスしてくれました。1st Singleでは『今の自分のすべてを見せよう』というのがまずコンセプトであって。『Wish for you』が『THE 王道アニソン』で、キラキラしたポジティブな印象っていうところを見せているので、その逆を行く爆発力、魂の叫びみたいなものを『劇薬』では出そう、となりました。 最近で言うとAdoさんやちゃんみなさんが歌われているような、強い女性像を表現してみたんですけど、作曲に入ってくださっている早川博隆さんは、私がグループ活動してた時にも楽曲を提供いただいたりしていたので、久しぶりの再会だったんですが、日頃の鬱憤を発散できるような爆発力のある楽曲を歌えて嬉しかったですね。

そして『アミュレット』は、私自身が作詞をしました。デビューアルバムを作った時に初めて作詞をして、計2曲書いたんですけど、その時に作詞も頑張っていきたいなっていう思いがあったので、今回も一曲書かせていただきました。テーマとしては『言葉のお守り』みたいなところで『アミュレット』というタイトルにしました。『1st Singleで自分の全部を見せる』というコンセプトの中で、私の全部というと、喜怒哀楽が分かりやすいかなって思いついて、喜や楽といったポジティブな感情は『Wish for you』、怒は『劇薬』で表せているかなと思って、この『アミュレット』は哀が感じられるような、それでいて暗く、重くならない、晴れやかな決別であったり、温かな儚さみたいなものを歌にできたら、と思って作詞をしました」

――2025年4月13日のソロアーティストとして初のワンマンライブ「前島亜美 1st LIVE Blue Moment」でいち早く披露されましたが、どのようなお気持ちでしたか?

「主題歌を歌うこと、声優として出演することもすべてサプライズでお客さんにお伝えしたのですが、とにかく喜びの声をいただけたことが嬉しかったです。初披露で歌って踊ったんですけど、そもそもソロライブ自体が初めてで、他にも初披露の曲が10曲ぐらいあったので、特段緊張するというよりは、この曲もしっかりと練習した成果をお見せしようという思いで歌って踊りましたね。でも、完全に初お披露目だったのに、お客さんによるコールがもうすでにできていて(笑)。やっぱりDNAに刻まれたアニソン魂というか、アニメファンの方に刺さる曲だなと実感できて嬉しかったです」

――「Wish for you」は「公女殿下の家庭教師」のヒロインたちが、主人公・アレンに向ける思いを込めた歌ともとれますが、前島さんご自身が思うアレンの魅力を教えてください。

「すごく魅力的な人だな、というのは原作を読んでいても思っていたのですが、アフレコ現場でアレン役の上村祐翔さんのお芝居を拝見していると、よりそれが立体的に伝わってきました。すごく包容力があって、寛大で、人に向ける思いやりの熱量がとても高くて。誰に対しても目線を合わせて話すことができるけど、決して子供扱いしない人だなっていう印象を受けました。そしてヒロインたちのまっすぐな思いを、決して無碍にせず、きちんと受け止めて咀嚼するまで向き合ってくれるアレンの優しさっていうのは、現代にはなかなかいない逸材だなと思います」

――前島さんはアレンとは血の繋がっていない妹・カレン役を演じられますが、カレンの推しポイントを教えてください。

「まず、ビジュが天才的に可愛いですね!ケモ耳とモフモフのしっぽと銀髪ショートカット、ちょっとボーイッシュでちょっとだけツンデレという、もう本当に可愛い要素しかないっていうキャラクターなんですが、水瀬いのりさんが演じられているステラと2人で、少し一歩引いてみんなを見守っているお姉さんポジションなんです。でも、お兄ちゃんのアレンに対しての思いは、やっぱり誰にも負けたくないっていうところがあって、ようやくアレンと2人になれた時になんかに『もっといっぱい話したいのに』みたいなデレる瞬間があったりして、たまらなく可愛いキャラクターだなと思いますね」

――今後、声優アーティストとして、挑戦したいことがありましたらお聞かせください。

「歌唱力と作詞力を伸ばしていきたいというのもありますが、明確な目標だと生バンドでライブをしたいなっていうのが、ひとつ身近な目標です。もっと音楽性を深めていけたら、オーケストラコンサートにも挑戦したいですし、技術をしっかり磨いて立てるステージを重ねていけたらいいなと思っています」

――「Wish for you」にかけて、今、前島さんが「叶ったらいいな」と思う願い事があったら教えてください。

「アーティストとして大きくなって、好きなアーティストの方々とご一緒したいっていうのが今の大きな夢ですね。アルバムでヒャダインさんとご一緒できたことが、すごく嬉しかったのもありますし、最近、作曲家さんのお知り合いができたりしたので、すごく昔から好きなアーティストさんにいつか楽曲提供お願いしたいなとか夢が膨らんでいるんです。最近ここ数日でできた夢は、いつかつんくさんに曲を書いていただきたいなという夢です。もともとハロー!プロジェクトのオーディションを受けたことがあるぐらい、ハロプロに入りたかったので、いつかアーティストとして大きくなれたら、つんくさんに楽曲提供をお願いできたら嬉しいなって思っています」

――最後に「Wish for you」のリリースとTVアニメ「公女殿下の家庭教師」のオンエアを楽しみにされている皆さんへメッセージをお願いします。

「『公女殿下の家庭教師』は本当に癒される作品だと思っています。努力をひたむきに続けるヒロインたちを見ると本当に心が洗われますし、見ていて背中を押されるような気持ちになっていただけると思います。そして、オタク目線から見ると『ありがとう』って思える作品だと思います。いろんな意味で、本当に見たいものを見せてくれますし、個人的には花澤香菜さんが演じられているフェリシアちゃんの初登場回が最高なので、ぜひ見ていただきたいです! ぜひ作品も楽しんでいただきつつ、主題歌の『Wish for you』にもご注目いただきたいなと思っています。ライブが楽しいアーティストになるのが目標なので、ぜひいつかライブに足を運んでいただけると嬉しいです」

文・写真=中村実香

リリース・公演情報

1st Single「Wish for you」

発売日:7月23日(水)

初回限定盤:KICM-92167/\7,700(税込)

通常版:KICM-2167/\1,540(税込)

〈CD〉※全形態共通

1. Wish for you

作詞:Imaban 作曲:Imaban 編曲: 石倉誉之・Imaban

TVアニメ『公女殿下の家庭教師』のオープニングテーマ

2 劇薬

作詞:久野藍 作曲:柿迫ヒカル・早川博隆 編曲:早川博隆・柿迫ヒカル

3.アミュレット

作詞:前島亜美 作曲:南雲祐介・宇田川翔 編曲:宇田川翔

4. Wish for you(off vocal ver.)

5. 劇薬(off vocal ver.)

6. アミュレット(off vocal ver.)

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ

「前島亜美 1st LIVE Blue Moment supported by animelo」ライブ本編映像

「Wish for you」Music video

「Wish for you」 Making

前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE

2025 年 11 月 24 日(月・休)ヒューリックホール東京

開場 16:00/17:00

