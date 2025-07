¡Öchew the fat¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öchew¡×¤Ï¡Ö³ú¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「ダラダラとおしゃべりする」でした!

リラックスした雰囲気でおしゃべりを楽しむという意味のフレーズです。

一説では昔の船乗りたちが保存食として持っていた固い塩漬けの脂肪を、長時間噛んでいたことに由来すると言われていますよ。

「After dinner, we sat on the porch and chewed the fat about old times.」

(夕食後、私たちはポーチに座って昔話をダラダラとおしゃべりした)