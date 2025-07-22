ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×9·î½ªÎ»¤Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬9·î¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤é¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÊÔÀ®¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Æ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤â9·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£