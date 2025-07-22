Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¡¢LPR¤ò2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤«¤é¼ø¸¢¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¶ä¹Ô´Ö»ñ¶âÄ´Ã£¥»¥ó¥¿¡¼¤¬21Æü¡¢ºÇ¿·¤Î¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡ÊLPR¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯Êª¤¬3¡¥0¡ó¡¢5Ç¯Êª¤¬3¡¥5¡ó¤Ç¡¢Î¾´ü´Ö¤È¤â¤Ë2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñ²È¶âÍ»¡¦È¯Å¸¼Â¸³¼¼¤Î龐Þò¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥ó¡ËÆÃÇ¤¥·¥Ë¥¢¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡Ö5·î°Ê¹ß¡¢À¯ºö¶âÍø¡Ê7ÆüÊª¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¡Ë¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎLPR¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¯¥í¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡Ë¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ÈÆâºß¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÄÌÇ¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£龐»á¤Ï¡¢¡Ö7·î¤ÎLPR¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤è¤ê¡¢²¼È¾´ü¡Ê7-12·î¡Ë¤Ë°ú¤Â³¤ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ëÈ¿½Û´ÄÅªÄ´À°Á¼ÃÖ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î»Ù±ç¤È¶ä¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·òÁ´À°Ý»ý¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¤è¤¯½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÄìÂÇ¤Á¤È°ÂÄê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÅªÍ¾ÃÏ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë