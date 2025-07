外食は年間600回以上！ マッキー牧元の発掘！ 地方の名店〜群馬編〜

「おいしい」を求めて全国を飛び回る、タベアルキスト・マッキー牧元さんに知られざる地方の名店を教えてもらう企画。群馬でマッキー牧元さんが実際に行って心打たれた2軒をご紹介。

群馬でマッキー牧元さんの心を打った2軒とは?

三番ホルモン

三番ホルモン 出典:umaimono-daisukiさん

夜のしじまに「三番ホルモン」の文字が怪しく光る。

ホルモンはわかるが、三番とは何か? 聞けば、店主が長嶋茂雄さんのファンで店名にしたのだとか。

店内には、長嶋さんの写真が飾られているが、ススにまみれている。同様にテレビのブラウン管も真っ黒になって、ただの黒い箱となっていた。

長嶋茂雄さんの写真も飾られている 出典:suzu0313さん

でも、肉とタレの匂いが店内中に立ち込めていて食欲をそそる。

豚肉と豚内臓の焼肉だぁ! まずは「タケノコ(大動脈)」と「タン」の盛り合わせからいって「ハラミ」と「中トロ(大腸)」の盛り合わせといこう。

「タン」480円と「タケノコ」450円

つけだれは、自家製ダレにおろしニンニクと唐辛子を入れ、胡麻油に塩とコショウを入れて、さぁいつでも来い。

コリコリしたタケノコ、柔らかくほのかに甘いタンを何度も返しながら、しっかりと焼いたハラミのうまさにむせび泣き、つけダレに唐辛子とニンニクを入れて焼いた中トロで大笑い。

「ハラミ」480円と「中トロ」450円

続いて来たぞ。肩ロースとレバーだぁ。肩ロースとレバーはよく焼いてタレにつける。どっちもうまいぞ、まいったなあ。

「レバー」450円

合間に「ガツサシ」(焼いてもうまい)やきゅうり、キムチもやし、オニオンスライスを食べて、舌をリフレッシュさせる。

「ガツサシ」390円

まだまだ足りぬと「ピートロ(頬から首にかけてのいわゆる豚トロ)」と「白コロ」を頼む。ピートロは塩を振って、ニンニクをすり付けて焼けば涙。白コロはタレを何度も付け焼きにして食べると、タレの甘さと脂の甘さが相乗する。

「白コロ」480円

ホッピーをガブ飲み、焼酎をゴクゴクあおって大満腹。お勘定は1人3,600円。

豚焼肉の聖地は前橋にあった。こりゃまた、来ちゃうね。

イタリア料理 アンジェリーノ

イタリア料理 アンジェリーノ 出典:iyaminさん

<店舗情報>◆三番ホルモン住所 : 群馬県前橋市城東町1-28-13TEL : 027-234-6753

「こんにちは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました」。店の扉を開けると、梅山シェフが快活な声で出迎えてくれた。シェフを見た瞬間「ああ、ここはおいしい」と、直感した。シェフの体から「おいしい」が滲み出ている。おいしいもんを追求して食べてきました、という幸せオーラが笑顔から滲み出している。

スープ

1皿目のスープから、心を掴まれた。ほのかに黄色がかったスープは、どこまでも穏やかである。まろやかなうまみの中から、独特の香りが漂っていた。

群馬県高崎市にある「榛名めん羊牧場」で育てられるラムの骨と肉でとったスープだという。穏やかさとクセのある香りの抱擁は、他にはない個性を生み出していた。

クスクス

「プリモピアット」(はじめに提供される料理)は、名物のクスクスをお願いする。

最初に何気なく、クスクスだけを食べて目を丸くした。旨みのような、甘みのような味がほのかに潜んでいて、それが心を柔らかくもみほぐす。

「僕がトレヴィーゾで働いていた時にチュニジア人がいて、彼から教わったやり方で作っているんです」

クスクスは普通、湯で蒸すが、それを先ほどのスープでさらに蒸していくのだという。それにより淡い味がクスクスにつく。そんなクスクスが、先ほどの羊や野菜の煮込みの優しさと共鳴する。

スパゲッティ・アッラ・ブッテラ

続いて、メニューで見つけてどうしても頼みたいとお願いした「スパゲッティ・アッラ・ブッテラ」が運ばれた。一見トマトソースのスパゲッティである。

「イタリアの下宿先のマンマに教わったんです。あまりにもおいしく、なぜレストランにはないかと尋ねたら、これは家庭料理だから出さないのよって教わりました」

濃い。トマトソースの味を親しみやすく濃くした感じである。卵黄とグラナパダーノを混ぜ合わせ、トマトソースと分離しないよう合わせたものだという。コショウのないカルボナーラのトマトソース版といったところか。

アマトリチャーナとカルボーラの結婚か。

目をつぶれば、太ったマンマとシェフが大笑いしながら食べている姿が浮かんできた。

9歳のマトン

メインは「9歳のマトンのミスジ肉のロースト」である。新玉ねぎが添えてある。9歳のマトンだというのに臭みがない。よく動かしていたのだろう。前足の肉は旨みが強く、噛む喜びに満ちていた。

いちごとアップルパイ

最後は、22度も糖度があるという「あまい雫」といういちごと、奥様が作った「アップルパイ 紅茶のソース」をいただく。甘みの中に酸味が利いて、生地もしっかりと焼き込まれた上等なアップルパイである。

地元を愛し、食材に敬意を払って作るイタリアンに出会えてよかった。

教えてくれた人

<店舗情報>◆イタリア料理 アンジェリーノ住所 : 群馬県高崎市菊地町416-2 菓子工房アンジェリック内TEL : 027-344-6544

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

※価格はすべて税込です。

文・写真:マッキー牧元

