¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È°æ¾å¹¯À¸»á¤ÎÌ¼¤¬¶âÏÉ´ú¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡Éã¾ù¤ê¤ÎÆâ¸Ô¤¬Éð´ï¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ú¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¡Ê22Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä½÷»Ò¤Î¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î°æ¾å²êÍã¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¶âÏÉ´ú¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡£Éã¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢½éÀï¤ÎÈ¬¸ÍÀ¾¡ÊÀÄ¿¹¡ËÀï¤ÏÀèË¯Æ±»Î¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£3²óÀï¤ÎÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡ËÀï¤ÏÀèË¯Àï¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¼¡Ë¯¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö²ÝÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÆ»Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡×¤È5ºÐ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿½À¤ÎÆ»¡£°ÎÂç¤ÊÉã¤ò»ý¤Á¡¢½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡Ö½ÀÆ»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È¶¥µ»¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏÉã¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ëÆâ¸Ô¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Éã¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¿©»ö¤ä¿çÌ²¤Ê¤É»äÀ¸³è¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¯¡¢×¢Àî¿¿Í³Èþ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¹¯À¸¤µ¤ó¤Ï1996Ç¯¤Î¶âÏÉ´ú¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÂç¾¤òÌ³¤á¤Æ½àÍ¥¾¡¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö1Ç¯À¸¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡×¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¹â¹»½é¤á¤Æ¤Î²Æ¡£¾ÍèÅª¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤À¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤Ï¤¤Ï¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë