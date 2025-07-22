2022Ç¯¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤Î´í¸±¡¡¡íÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡í ¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö³«»Ï¡¡²òÂÎÈñÍÑ¤ÏÄ®¤¬Á´³ÛÉéÃ´¡Ê»³·Á¡¦ÈÓËÄ®¡Ë
£²£°£²£²Ç¯¤Î¹ë±«¤ÇÀî¤ÎÅÚ¼ê¤¬Êø¤ìÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë»³·Á¸©ÈÓËÄ®¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®¤¬¤¤ç¤¦¡¢¡ÖÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡×¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2022Ç¯¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤Î´í¸±¡¡"Î¬¼°Âå¼¹¹Ô" ¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö³«»Ï¡¡²òÂÎÈñÍÑ¤ÏÄ®¤¬Á´³ÛÉéÃ´¡Ê»³·Á¡¦ÈÓËÄ®¡Ë
Æ£°æ¶Á¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤³¤Á¤é¤Î»°³¬·ú¤Æ¤Î¶õ¤²È¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÓËÄ®¾®ÇòÀî¤Ë¤¢¤ë£³³¬·ú¤Æ¤Î»öÌ³½ê·óÁÒ¸Ë¤È£²³¬·ú¤Æ¤Îºî¶È½ê¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£²Ç¯£¸·î¤Î¹ë±«¤Ç¡¢Ä®¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÇòÀî¤¬ÈÅÍô¤·Àî¤Ë²Í¤«¤ëÂç´¬¶¶¤¬ÊøÍî¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÚ¼ê¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤Î·úÊª¤ÎÅÚÂæ¤¬°ì»þ¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êä¶¯¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤«¤é¼þÊÕ½»Ì±¤äÄÌ¹Ô¼Ô¤Ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓËÄ®¡¡ÍòÀµ¿Í¡¡Ä®Ä¹¡ÖÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·úÃÛÊª¤ÎÁ´Éô½üµî¤ª¤è¤ÓÉßÃÏÆâ¤Î»ÄÃÖÊª¤ÎÁ´ÉôÅ±µî¤Î¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡¢Ä®¤¬Âå¼¹¹Ô¤ÎÀë¸À¤ò¤··úÊª¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Ì³Å¹¤¬¤¹¤Ç¤ËÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¤Ï½êÍ¼Ô¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡ÖÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡×¤Ç²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÈñÍÑ¤ÏÄ®¤¬Á´³ÛÉéÃ´
²òÂÎÈñÍÑ¤Ï¤ª¤è¤½£´£µ£°£°Ëü±ß¤ÇÄ®¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÅÚÃÏ¤¬¸Ä¿Í½êÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏºÒ³²¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²òÂÎÈñÍÑ¤Ï¸Ä¿Í¤¬Ç±½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈÓËÄ®¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÈñÍÑ¤Î£²Ê¬¤Î£±¡¢£±£°£°Ëü±ß¤Þ¤Ç¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓËÄ®¡¦ÍòÀµ¿ÍÄ®Ä¹¡ÖºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ÎÂè£±Êâ¡¦£²Êâ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄê¶õ¤²È¤È¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Î¡ÊÎ¬¼°¡ËÂå¼¹¹Ô¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
²òÂÎ¹©»ö¤Ïº£Ç¯£±£²·î£±£¹Æü¤Î´°Î»¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£