¸¶ºÚÇµ²Ú¡õ´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐÃÅ¡¡¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¡Ê8·î29Æü¡¡Á´¹ñ¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜºî¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¡Ê11¡Ë¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê32¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¡Ê52¡Ë¡¢»³ËÜ¹â¹¡Ê50¡Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ä¸¶½ÓºÈ´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡ËÁÆ¬¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ÈºòÆü¤Ï¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ç¤¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£½ç¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢´ÖµÜ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±ü¹Ô¤¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅÐÃÅ¿Ø¤Ï¾Ð´é¤Ç¶¦´¶¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Î´°À®¤Ë¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£¾®¿ù¤Ï¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Âå¤È¤ÎÆþ¤ì¹þ¤ßÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤Ë×Æþ¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È±Ç²è¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¡É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º´ÖµÜ¤¬¡Ö¡É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤¹¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó½Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»³ËÜ¤â¡ÖËÍ¤Ï¡É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¤¿¡¼¡ª¡É¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®¿ù¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤ä¤í¤½¤ó¤Ê¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼ã¤¯¤â¤Ê¤¤¤·½÷À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢½¢³è¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë1¤Ä¤Ë¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÀµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Î¥Ò¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ËÜºî¡£¥Þ¥¤¥«¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸¶¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ä¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Å¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óÂ¸ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£´ÆÆÄ¤ò¼Ä¸¶»á¡¢µÓËÜ¤ò³Á¸¶Í¥»Ò»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òP.A.WORKS¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËÇº¤àÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦¤ê¤»¡ÊCV¡§¸¶¡Ë¡£¸½¼Â¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈà½÷¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¢¥ê¥¹¡ÊCV¡§¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡ËÁÆ¬¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ÈºòÆü¤Ï¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ç¤¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£½ç¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢´ÖµÜ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±ü¹Ô¤¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅÐÃÅ¿Ø¤Ï¾Ð´é¤Ç¶¦´¶¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼ã¤¯¤â¤Ê¤¤¤·½÷À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢½¢³è¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë1¤Ä¤Ë¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÀµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Î¥Ò¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ËÜºî¡£¥Þ¥¤¥«¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸¶¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ä¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Å¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óÂ¸ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£´ÆÆÄ¤ò¼Ä¸¶»á¡¢µÓËÜ¤ò³Á¸¶Í¥»Ò»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òP.A.WORKS¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËÇº¤àÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦¤ê¤»¡ÊCV¡§¸¶¡Ë¡£¸½¼Â¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈà½÷¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¢¥ê¥¹¡ÊCV¡§¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£