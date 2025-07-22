¤ï¤¤¤¿¡ª¤æ¤ì¤¿¡ª¿¿²Æ¤ÎÌë¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£ÃÆ¡¡¾å°ÌÂÐ·è¤Ç·àÅª¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
¥Ûー¥à¤Ç¤¤Î¤¦21Æü¡¢FCÂçºå¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅª·èÃå¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ê½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡×
7000¿Í¤ò±Û¤¨¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5°Ì¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢2°Ì¡¦FCÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¿¤âÌ£Êý¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾13Ê¬¡¢¶áÆ£¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿²ÏÂ¼¤Îº£¥·ー¥º¥ó3¥´ー¥ëÌÜ¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾39Ê¬¡¢¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¹ë²÷¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢1ÂÐ1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
J2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¸åÈ¾¡¢ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾11Ê¬¡¢¶áÆ£¤«¤éºÆ¤Ó²ÏÂ¼¡£ºÆ»°¡¢¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â·è¤á¤¤ì¤º¡¢»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡£
½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ï¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ìー¤ÇË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬·è¤á¤¿·àÅª¤Ê°ì·â¡£
·ãÆ®¤òÀ©¤·¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£4°ÌÉâ¾å¤Ç¡¢¾å°Ì¿Ø¤È¤Îº¹¤ò¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC 2-1 FCÂçºå¡Ë
¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Áª¼ê¡Ë¡Ö¥´ー¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¡×
¡Ê²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤è¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡×
¼ó°Ì¤È¤Î¾¡ÅÀº¹9¤Î4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢º£·î26Æü(ÅÚ)¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç13°Ì¤Î·²ÇÏ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³¤,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÇÛÀþ,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È