米国発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ブランドアンバサダー・三笘薫選手をイメージした新色“ホライゾンブルー” を、「スリム アルミニウム ATT」と「ヘリテージライン」の2 シリーズで展開。全国の直営店および公式オンラインストアにて先行販売を開始しました。

さらに、旗艦店「ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店」では、“ホライゾンブルー” 製品の購入者先着20名に、三笘薫選手の直筆サイン入りラゲージタグがプレゼントされます。

記事のポイント ブランドアンバサダーである三苫選手をイメージした新色コレクションが登場。シックでエレガントな“ホライゾンブルー”は、実用性とデザイン性を両立させた特別感のある仕上がりで、プレゼントにも最適です。

「スリム アルミニウム ATT」および「ヘリテージライン」は、ゼロハリバートンの原点に立ち返り、1938 年の創業当時に用いられていたアルミニウム合金と伝統製法を継承した、クラシカルなコレクションです。

ボディに用いたアルミニウム合金は、1969年にアポロ11号が「月の石」を地球に運ぶ際に使用したゼロハリバートンのケースにも採用された、歴史に名を刻んだマテリアル。その強度の高さゆえに加工が難しく、厚みが出て重くなってしまうことから、他に採用しているブランドはありません。

しかしゼロハリバートンでは、受け継がれた伝統製法を用いながら精度を高めることで、わずか1.0mm厚さでの成形を実現。軽さと堅牢性を両立させた、唯一無二のプロダクトを完成させました。

この度、両シリーズにブランドアンバサダー・三笘薫選手をイメージした新色“ホライゾンブルー” が登場。遥か遠くの地平線に溶け込む空を想起させる特別なカラーです。徹底的に自己を分析し、ストイックなまでに自身のサッカーを追求する三笘薫選手の姿勢は、ZERO HALLIBURTON のブランドコンセプト【In Pursuit(追求)】そのもの。努力を重ねたその先にしか、地平線の向こうは見えない―。そんな想いが込められています。

「スリム アルミニウムATT」は、創業当時のアルミニウム合金と製法にこだわり抜いた、アタッシェケースコレクション。象徴的なダブルリブデザイン、精緻に磨かれたシャープなシルエット、そして手にした瞬間に伝わる重厚感が、格別なステータスを演出します。ラインナップは14.0インチPC 対応と15.6インチPC 対応の2サイズ展開。

「スリム アルミニウムATT」(ホライゾンブルー)

「ヘリテージライン」は、創業当時のアルミニウム合金と製法にこだわり抜いた、ラゲージコレクション。象徴的なダブルリブデザインに、無駄をそぎ落とした優美なフォルム。そのクラシカルな佇まいのなかに、現代的で優れた機能美が息づいています。ラインナップは、キャリーオンからチェックインまで3 サイズ展開。

「ヘリテージライン」(ホライゾンブルー)

【ラインナップ】

アタッシェケース small / 94461 / 42×29×9cm /¥132,000

アタッシェケース large / 94462 / 46×33×9cm /¥143,000

キャリーオンS/ 94452 / 56×35×24cm / 4.9 / 34L / ¥209,000

チェックインM / 94453 / 66×45×25cm / 5.9 / 59L / ¥231,000

チェックインL / 94454 / 77×53×28cm / 7.1 / 88L / ¥253,000

三苫選手のサイン入りタグが当たるキャンペーンも

新色ホライゾンブルーの発売を記念して、「Beyond the Horizon」キャンペーンを、2025 年8月31日( 日) まで開催中。ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店では、ホライゾンブルーの製品を購入の方先着20名に、三笘薫選手の直筆サイン入りラゲージタグがプレゼントされます。その他、三笘薫選手のサインを刻印したアタッシェケース「クラシック アルミニウム 3.0 ATT」(全2 色/各132,000 円)を2点限定で発売。また、フォトスポットや、三笘薫選手の私物を展示する特別企画「Packed for Life 〜三笘薫の旅じたく〜」も店内にて開催。実際に使用したシューズやウェア、ラゲージなど、普段は見ることのできない貴重な愛用品が展示されます。

↑ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店。

↑店内では三苫選手の愛用品が展示されます。

ゼロハリバートン 「スリム アルミニウム ATT」「ヘリテージライン」(ホライゾンブルー) 発売日:発売中

