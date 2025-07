メディカ出版、妊産婦支援の未来を描く映像を上映！2025年大阪・関西万博 「大阪ヘルスケアパビリオン」リボーンチャレンジ

メディカ出版は、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内の展示・出展ゾーン「リボーンチャレンジ」において、2025年9月30日(火)から10月6日(月)までの一大阪府経営合理化協会展示期間に出展企業として参加します。

2025年大阪・関西万博 「大阪ヘルスケアパビリオン」リボーンチャレンジ

・期間 :2025年9月30日(火)〜10月6日(月)

・会場 :大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」リボーンチャレンジゾーン

・テーマ:「幸福寿命の実現を目指して」

メディカ出版は、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内の展示・出展ゾーン「リボーンチャレンジ」において、2025年9月30日(火)から10月6日(月)までの一大阪府経営合理化協会展示期間に出展企業として参加。

■子育ての「孤独」を解消する

展示では、「幸福寿命の実現を目指して」というテーマのもと、出産・子育てにおける妊産婦の苦労や悩みの声を、医療機関や行政がタイムリーにキャッチし、支援につなげる未来の仕組みを映像で表現します。

デジタル母子手帳、体調データ管理、オンライン面談、デジタルバッジによる認証制度などDXで関係機関をシームレスにつなげ、妊産婦が地域社会とつながり、安心して幸せに包まれた子育てができる社会の姿を描きます。

展示を通じて、メディカ出版は医療分野における情報発信の強みを活かし、未来の子育て支援と次世代の医療従事者教育のあり方を提案します。

万博に向けて新技術開発などに取り組む、400を超える中小企業・スタートアップの技術力や魅力を、毎週異なる26のテーマで展示や体験を通じて、国内外へ広く発信します。

