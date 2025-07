サンボマスターが、新曲「とまどうほどに照らしてくれ」のライブ映像を公開した。 ◆サンボマスター 動画 この楽曲はサッポロ生ビール黒ラベル「大人エレベーターシリーズ サンボマスター 演奏篇」CMソングとして書き下ろされ、7月7日に行われた「大人エレベーターNIGHT feat.サンボマスター LOVE&STAR LIVE」で初披露。当日のパフォーマンスを再編集した映像が今回YouTube上に公開された。 また、「大人エレベーターNIGHT feat.サンボマスター LOVE&STAR LIVE」本編のライブ映像は2025年7月31日まで期間限定でアーカイブ配信されており、同楽曲以外にも「自分自身」、「Future is Yours」、「可能性」、「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」、「できっこないを やらなくちゃ」など新旧の有名曲のパフォーマンスを確認できる。現在のサンボマスターのライブキャパとしては異例のライブハウス規模での激アツなライブとなっているとのことだ。 さらに、CLUB黒ラベルサイトではサンボマスターのオフィシャルツアー「サンボマスター 全員優勝VICTORY25 全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」のペアチケットが抽選で50組100名に当たるキャンペーンも実施中。サンボマスターと「サッポロ生ビール黒ラベル」のコラボレーションの数々を是非チェックしてほしい。 ◾️TVCM「大人エレベーター」シリーズ第47弾特別篇 ◆タイトル黒ラベル 大人EV サンボマスター 演奏+最強のバンド篇(30秒)黒ラベル 大人EV サンボマスター 演奏+愛は1秒篇(30秒)黒ラベル 大人EV サンボマスター 演奏+歌と人生篇 (30秒)黒ラベル 大人EV サンボマスター 演奏+ロックとは篇 (30秒)黒ラベル 大人EV サンボマスター 演奏篇(15秒A、15秒B)以上、計6タイプ ◆放送開始日2025年6月16日(月)※「サッポロ生ビール黒ラベル」のブランドサイトでも、2025年6月16日(月)からCM本編を公開します。https://www.sapporobeer.jp/beer/index.html ◆CMコンセプト「大人の☆生。」をコミュニケーションテーマに掲げている「サッポロ生ビール黒ラベル」は、独自の強みである「生のうまさ」に加えて「自分なりの価値観を持った大人同士が飲むビールである」という価値を訴求するため、架空の「大人エレベーター」に乗り込んだメインキャラクターの妻夫木聡さんがフロア数に応じた年齢の大人たちに出会い、「サッポロ生ビール黒ラベル」を味わいながら「大人」というテーマについて本音で語り合うCMを展開しています。 ◆内容魅力ある大人たちに出会える「大人エレベーター」を舞台に、メインキャラクターの妻夫木聡さんに加え、大人代表のロックバンドグループ、サンボマスターを迎えて、実に味わいのある世界が生まれました。黒ラベルを交わしてこそ生まれる「大人の世界観」を哲学的に描き「大人の☆生。」にふさわしい「サッポロ生ビール黒ラベル」の魅力を表現しています。今回の特別篇では、サンボマスターが黒ラベルのために書き下ろした楽曲を演奏しているシーンを印象的に盛り込んでいます。 ◆エピソード階数表示が“25”を指し、開いた扉から妻夫木さんが歩んだ先には、サンボマスターの3名と、彼らのバンドセットが。夜の星空を駆ける列車の中で、音楽活動25周年を迎えたサンボマスターのみなさんと妻夫木さんとの会話が始まります。三者三様の個性が出ながらも、ぴったりと息の合った3人のリズムに、妻夫木さんもとても心地良さそうに会話を楽しんでいました。さらに、オリジナル楽曲の演奏には、妻夫木さんも現場のスタッフもすっかり引き込まれてしまい、演奏が終わるたびに自然と拍手が起こっていました。 ◆キャラクターメインキャラクター:妻夫木聡魅力ある大人:サンボマスター(山口隆、近藤洋一、木内泰史) ◆楽曲:「とまどうほどに照らしてくれ」 ◾️<サンボマスター 全員優勝VICTORY25 全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜>ペアチケットプレゼントキャンペーンキャンペーンサイト:https://c-kurolabel.jp/sambomastertourcp2025/ ◆応募期間 :2025年6月16日(月)0:00〜2025年7月31日(木)17:00◆応募方法専用キャンペーンサイトにアクセス後、サイト上でCLUB黒ラベルに会員登録(無料)、ログインしていただき、応募要項に同意のうえ、ご応募ください。 ◆賞品:<サンボマスター 全員優勝VICTORY25 全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜>ペアチケット 50組100名様 ◆応募資格・日本国内にお住まいの満20歳以上の方・当日、現地へお越しいただける方・CLUB黒ラベル会員で、有効なe-mailアドレスをお持ちの方 ◆抽選厳正な抽選のうえ当選者を決定し、CLUB黒ラベル事務局からの当選メール連絡をもって発表にかえさせていただきます。当選メール連絡は2025年8月下旬頃の予定です。応募および当選はお一人様1回限りとさせていただきます。 ◆問い合わせ先CLUB黒ラベル事務局0120-300-116(フリーダイヤル)10:00〜18:00(土・日・祝日、年末年始を除く)※本キャンペーンに関する受付期間:2026年4月30日(木)まで ◾️『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 コンプリートBOX』 ○VICTOR ONLINE STORE限定盤2Blu-ray+CD+ガイドブックNZS-1004 ¥11,000(税込) ◆収録内容 Blu-ray Disc1:.全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ (収録楽曲) 01. ミラクルをキミとおこしたいんです 02. […]

