SEVENTEENが、新たなワールドツアー<SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN>の開催を決定した。 本ツアーは9月13日、14日に韓国・仁川でスタートする、ワールドツアーの日本公演。11月27日から愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて10公演を行う。 ツアータイトルの“[NEW_]”は、SEVENTEENが新たな挑戦を繰り広げることを暗示する言葉で、『新しい』を意味する『NEW』の後に空白(_)を置くことで、彼らの無限の可能性を表現している。ポスターに描かれたメンバーたちが自由に広がる道を歩く姿も、SEVENTEENが新たな旅路を始めることを予感させる。 チケット情報など詳細は、追って発表予定。 <SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN>[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ2025年11月27日(木) 2025年11月29日(土) 2025年11月30日(日) [大阪] 京セラドーム大阪2025年12月4日(木) 2025年12月6日(土) 2025年12月7日(日) [東京] 東京ドーム2025年12月11日(木) 2025年12月12日(金) [福岡] みずほPayPayドーム福岡2025年12月20日(土) 2025年12月21日(日) 関連リンク◆SEVENTEEN オフィシャルサイト

