ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Èµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò
22Æü¤â¸©Æâ¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Èµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22ÆüÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂª¤¨¤¿°ð¸÷¡£¤ª¤è¤½5Ê¬¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ¹Ìî»Ô¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤ÎÀé¶Ê»Ô¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤«¤é¤ÏÍëÌÄ¤¬¡Ä¡£
¸á¸å5»þÁ°¤ÎÄ¹Ìî»Ô¤Ç¤â²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¼Ö¤Ï¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¤Ç¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÃÏÌÌ¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¾å¾º¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç¸©ÆâÁ´°è¤Ç80¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÌîÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£