¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë3±ýÉü
¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤Ç12·î¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
±¿¹ÒÆü¤ÏÅìµþ/À®ÅÄÈ¯¤¬12·î29Æü¡Á31Æü¡¢¥°¥¢¥àÈ¯¤¬2026Ç¯1·î1Æü¡Á3Æü¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤¬Ê£¿ô¤Î¥Ä¥¢¡¼¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï2Ì¾1¼¼¤Ç249,800±ß¤«¤é¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¹þ¤ß¡¢½ôÀÇÊÌ¡£¢£¥À¥¤¥ä
TW¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê09¡§30¡Á11¡§55¡Ë¡Á¥°¥¢¥à¡Ê14¡§30¡Á17¡§00¡Ë¡¿12·î29Æü¡Á31Æü
TW¡¡¥°¥¢¥à¡Ê15¡§00¡Á17¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê18¡§00¡Á20¡§30¡Ë¡¿2026Ç¯1·î1Æü¡Á3Æü