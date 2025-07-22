¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÎÎ°è¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¡¢¥¯¥Ë¥¨
NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥Ë¥¨¤Ï7·î22Æü¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦DX¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¡¦¸¡¾Ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¡¢¸ÜµÒ¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¶¦ÁÏ·¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÊÑ³×¤Ø¼è¤êÁÈ¤à¾ì¤òÀß·×¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÄêÃå¤È¼Â¸úÀ¤¢¤ë²þ³×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦DX¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×³µÍ×¿Þ
.
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¡¦¸¡¾Ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¡¢¸ÜµÒ¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¶¦ÁÏ·¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÊÑ³×¤Ø¼è¤êÁÈ¤à¾ì¤òÀß·×¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÄêÃå¤È¼Â¸úÀ¤¢¤ë²þ³×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦DX¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×³µÍ×¿Þ
.